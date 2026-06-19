Спрингстин, Леџенд, Хадсон, Агилера…Музиката го украде вниманието на приемот кај Барак Обама 

Чикаго – Поранешниот 44.американски претседател во два мандата Барак Обама, синоќа, официјално го отвори својот претседателски центар во Чикаго од 850 милиони долари. Тој отсекогаш бил љубител на музиката, се разбира, а тоа го покажуваат музичките гости кои беа присутни за време на отворањето, додека на сцената му се придружија тројца поранешни американски претседатели, како и бројни политичари, музички и спортски ѕвезди и најмоќни ѕвезди од шоубизнсот.

Меѓу музичките ѕвезди добитници на Греми кои настапија за време на тричасовната церемонија беа хип-хоп групата „Рутс“, Џенифер Хадсон, Џон Леџенд, Марк Ентони, Комон, Кристина Агилера, Еди Ведер од „Перл џем“, и Боно енд д Еџ од „Ју-Ту“. Брус Спрингстин и Стиви Вондер ја заокружија музичката програма по главниот говор на Обама.

Центарот е изграден во делот на Чикаго што има посебно значење за семејството Обама. Таму Барак Обама ја започна својата политичка и јавна кариера, а Мишел Обама порасна на јужната страна од градот. Затоа проектот не е претставен само како претседателски музеј, туку како простор што треба да ја поврзе историјата со идните генерации, локалната заедница и граѓанското учество.

На свеченото отворање присуствуваа и поранешната потпретседателка Камала Харис, Ненси Пелоси, поранешната германска канцеларка Ангела Меркел и поранешниот канадски премиер Џастин Трудо.

Џенифер Хадсон

Обама центарот се отвора за јавноста денес, на Juneteenth, празникот со кој во САД се одбележува крајот на ропството. Токму тоа му дава дополнителна симболика на проектот посветен на првиот Афроамериканец избран за претседател на САД.

Кампусот во Jackson Park опфаќа музеј, библиотека, градини, спортски и јавни простори, концертна сала, игралиште, кошаркарско игралиште и делови наменети за културни и образовни програми. Централниот дел е музејот посветен на личната приказна на Обама и на неговите два претседателски мандати, од 2009 до 2017 година.

Организаторите очекуваат центарот да привлекува од 750.000 до еден милион посетители годишно. Голем дел од просторот ќе биде отворен бесплатно, што треба да го направи проектот не само туристичка атракција, туку и секојдневен јавен простор за жителите на Чикаго.

Според локалните историчари, станува збор за една од најголемите поединечни инвестиции во јужниот дел на Чикаго во последниот век. Проектот е финансиран приватно преку Obama Foundation, непрофитната организација со седиште во Чикаго.

Но, отворањето на центарот е повеќе од свеченост за еден поранешен претседател. Тоа е обид наследството на Обама да се постави како приказна за граѓански права, политичко учество, заедница и можност. Во време на длабоки поделби во американската политика, центарот треба да биде потсетник на поинаква верзија на јавниот живот: повеќе дијалог, повеќе образование и повеќе вклученост на младите.

За Чикаго, пак, ова е и економски и туристички проект. Ако очекувањата се исполнат, јужниот дел на градот ќе добие нова културна дестинација што може да донесе посетители, работа и видливост. Но, како и секој голем урбан проект, ќе се мери и според тоа дали навистина ќе ѝ служи на заедницата или ќе остане само монумент на едно политичко наследство.