Спортистите заработија рекордни 4,23 милијарди долари: Ова се најголемите договори

Рекордни договори низ лигите: Договорот на Шохеи Охтани вреден 700 милиони долари е најголем во историјата, додека водечките играчи на НБА и НФЛ заработуваат околу 70 и 60 милиони долари годишно, соодветно.

Надвор од „Големата четворка“ – најголемите ѕвезди во Формула 1, голф, бокс, НАСКАР и други спортови исто така заработуваат милиони долари.

Визуелизацијата направена од Made Visual Daily користејќи различни извори ги прикажува највисоките годишни плати по спортови. Во поширок контекст, Форбс проценува дека 50-те најплатени спортисти заработиле рекордни 4,23 милијарди долари во изминатата година, покажувајќи колку брзо се зголемуваат надоместоците.

ℹ️ Договорот на Охтани предвидува 2 милиони долари годишна плата и 68 милиони долари одложени плаќања (без камата), кои ќе му бидат исплатени на рати од 68 милиони во периодот 2034-2043 година

Најплатените спортисти во 2025 година

Роналдо и огромните приходи на фудбалот

Роналдо доминира во платите во фудбалот и останува најплатениот спортист во светот, предводејќи ја листата на Форбс за 2025 година, додека спортскиот свет бележи нов рекорд за приходи на сите времиња.

Загарантирано богатство во американските лиги

Мега-договорите во бејзболот водат по вкупна вредност: 10-годишниот договор на Охтани од 700 милиони долари со Доџерс е најголем во историјата на професионалниот спорт, иако други поединци заработуваат повеќе годишно.

Се поставуваат нови рекорди во НБА и НФЛ лигите. Шаи Гилџус-Александар од Оклахома Сити ќе заработува околу 71,3 милиони долари по сезона почнувајќи од 2027-28 година според четиригодишен „супермакс“ договор, додека просечната плата на квотербекот на Далас, Дак Прескот, е 60 милиони долари годишно.

Во НХЛ, Леон Драјсаитл постави нов стандард со 14 милиони долари годишно во Едмонтон Ојлерс.

Индивидуални спортови и нови сектори

Боксот и голфот остануваат исклучително профитабилни на елитно ниво. Договорот на Канело Алварез од 2018 година со DAZN постави рекордни 365 милиони долари за гаранции за повеќе борби, додека Џон Рам наводно ја преминал границата од 300 милиони долари со потпишување со LIV Golf.

Во Формула 1, според извори, Макс Верстапен заработува околу 70 милиони долари со бонуси.

Новите сектори брзо растат: иконата на League of Legends, Фејкер, наводно заработува околу 6 милиони долари годишно со T1, додека велосипедистот Тадеј Погачар го продолжил својот договор со UAE Team Emirates на околу 8 милиони евра по сезона – рекорд за пелотонот.