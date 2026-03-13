Сопругот Дејвид Фурниш за здравјето на Елтон Џон: „Тој продолжува да се бори“

„Тој е среќен што е дома како семејство со нашите синови. Затоа се откажа од турнејата. Навистина го сакаме родителството, го сакаме нашето семејство и сакаме да бидеме заедно, и тоа е сè за нас.“

Елтон Џон е добро, според неговиот сопруг Дејвид Фурниш. Во разговор со Variety во статија објавена на 10 март пред забавата воочи Оскаровската ноќ на Фондацијата за СИДА на Елтон Џон во недела, 15 март, Фурниш даде ветувачки новости за здравјето на пејачот на „Крокодил Рок“. „Тој е одличен. Тој продолжува да се бори. Тој е зафатен и се движи напред“, рече Фурниш за Џон. „Тој е среќен што е дома како семејство со нашите синови. Затоа се откажа од турнејата. Навистина го сакаме родителството, го сакаме нашето семејство и сакаме да бидеме заедно, и тоа е сè за нас.“

Добитникот на наградата EGOT отворено зборуваше за своето здравје во последниве години. На премиерата на документарецот „Елтон Џон: Никогаш не е доцна“ на Филмскиот фестивал во Њујорк, тој ги наведе своите заболувања. „Да бидам искрен со вас, не ми остана многу“, им рече тој на публиката во тоа време, според PEOPLE. „Немам крајници, аденоиди или слепо црево. Немам простата. Немам десен колк, лево колено или десно колено. Всушност, единственото нешто што ми остана е левиот колк“, сподели тој. „Но, сè уште сум тука. И не можам да ви се заблагодарам [доволно], вие сте луѓето што ме создадоа.“

Неколку недели подоцна, во ноември 2024 година, Џон откри дека го изгубил видот на десното око за време на гостувањето во „Добро утро Америка“. „За жал, го изгубив видот на десното око во јули затоа што имав инфекција на југот на Франција“, призна тој. „Поминаа четири месеци откако не можев да гледам. А моето лево око не е најдобро.“ Тој продолжи: „Не можам ништо да видам, не можам ништо да читам, не можам ништо да гледам.“

Години претходно, Џон доживеа пад во 2021 година, што го натера да одложи неколку датуми од неговата турнеја „Farewell Yellow Brick Road“. „И покрај интензивната физиотерапија и специјалистичкиот третман, болката продолжува да се влошува и доведува до зголемени тешкотии при движење“, рече тој во тоа време преку социјалните медиуми. Пејачот на „Rocket Man“ додаде дека „презема програма за интензивна физиотерапија што ќе обезбеди целосно закрепнување и враќање на целосна мобилност без болка“.