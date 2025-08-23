Сопругата на Ердоган ѝ пиша на Меланија, барајќи од неа да се заложи за Газа

Турската прва дама Емине Ердоган во писмо ја повика сопругата на американскиот претседател Доналд Трамп, Меланија Трамп, да стапи во контакт со израелскиот премиер и да се заложи за децата во Појасот Газа, објавија властите во Анкара.

Емине Ердоган напиша дека била инспирирана од писмото што Меланија Трамп му го испрати на рускиот претседател Владимир Путин претходно овој месец во врска со децата во Украина и Русија.

„Верувам дека големата чувствителност што ја покажавте кон 648 украински деца… ќе биде покажана и за Газа“, напиша Емине Ердоган во писмо објавено од кабинетот на турскиот претседател.

Белата куќа не одговори на барањето за коментар.

„Овие денови, кога светот доживува колективно будење, а признавањето на Палестина стана глобален тестамент, верувам дека вашиот апел за Газа ќе исполни историска должност кон палестинскиот народ“, напиша таа.

Глобалниот монитор за глад објави во петокот дека градот Газа и околината официјално страдаат од глад и дека е веројатно дека тој ќе се шири. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го нарече извештајот „чиста лага“ и инсистираше дека Израел има политика на превенција, а не на глад.