Соопштување на добитникот на наградата „Браќа Миладиновци“ на СВП за 2025 (во живо)

23/08/2025 12:48

На прес-конфереција во хотелот „Дрим“ во Струга ќе биде прогласен и добитникот на наградата „Браќа Миладиновци“ за 2025 година за најдобра поетска книга меѓу два фестивала, објавена на македонски јазик. Во потесен избор за наградата се книгите „Рубедо“ на Андреј Ал-Асади, „Рајсфершулс“ на Јулијана Величковска, „Маслина и младост“ на Гордана Михаилова Бошнакоска, „На ти со Ерос и Танатос“ на Виолета Танчева-Златева и „Вообразби: лирски етиди за некој друг свет“ на Бранко Цветкоски.

Поврзани содржини

Јулијана Величковска е добитник на наградата „Браќа Миладиновци“ на СВП за 2025
Портрет на лауреатот на „Златен венец“ и соопштување на добитникот на наградата „Браќа Миладиновци“ на СВП
Три награди за „Диџеј Ахмет“ на 31. Сараево филм фестивал
Претставена тематска антологија „Дионис и Свети Трифун“ на СВП
Во интимниот архив на Жанета Вангели и четири децении македонска современа уметност низ нејзините очи
Глаголицата во фокус на 64. СВП: Во Струга заживеа и како визуелна рефлексија
Аница Добра (62) блесна на црвениот килим во Сараево
Вилем Дефо го прими Почесното срце на Сараево: Среќни сте што имате ваков филмски фестивал

Најчитани