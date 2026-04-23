Собранието ќе ја продолжи 98. седница

Во Собранието денеска ќе продолжи 98. седница, на која пратениците ќе расправаат за повеќе предлог-закони по скратена постапка.

На дневниот ред се Предлог-законот за изменување на Законот за Владата на Република Македонија, Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини, Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство, Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија, Предлог-законот за изменување на Законот за внатрешната пловидба, како и Предлог-закон за изменување и дополнување на законот за пратениците, сите по скратена постапка.