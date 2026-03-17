Со Ристов во РКЕ Мицкоски ја шири својата бизнис мрежа

Бизнис мрежата на Мицкоски во енергетиката се шири со нова алка.Поранешниот градоначалник од ВМРО, Ацо Ристов, чија сопруга Данка Ристова е избрана за членка на Судскиот совет, е предлог за нов претседател на Регулаторната комисија за енергетика, реагира СДСМ на најновата одлука за именување на наследник на Марко Беслимовски.

!И Ристов како Мицкоски имал бизнис со хидроцентрали.Своите луѓе Мицкоски ги става во клучните институции, сега и во Регулаторната комисија за енергетика – телото кое директно одлучува за цената на струјата што ја плаќаат граѓаните, како и за цената на горивата.Ова е уште една алка во синџирот што СДСМ веќе го разоткри:Почнувајќи од Адамовиќ, функционер на СНС, преку офшор структурите на Кипар и компаниите поврзани со енергетскиот бизнис, поврзаноста со „Руднап“, РЕК Битола, Развојната банка, Божиновска…Сега во РКЕ.Сите делчиња од својата мрежа Мицкоски ги намести.Сега има свои луѓе од почеток до крај – од производство и увоз на струја, до продажба и банкарство.

Бизнисот си врви.Кој тоа ќе го плати? Па граѓаните. Народот.Кога граѓаните ќе видат денеска високи цени на горивата, нека се сетат на бизнис мрежата на Мицкоски.Кога ќе видат висока сметка за струја – тоа е позадината.Сѐ е бизнис за Мицкоски.А, ако треба некој да одговара, е за тоа тука се судиите за да го спречат“, реагираат од СДСМ.