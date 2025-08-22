Со поетско читање на поетите од потесниот избор за наградата „Браќа Миладиновци“ за 2025 продолжуваат СВП

Со поетско читање на поетите од потесниот избор за наградата „Браќа Миладиновци“ за 2025 година, Андреј Ал-Асади, Јулијана Величковска, Гордана Михаилова Бошнакоска, Виолета Танчева-Златева и Бранко Цветкоски, како и портрет на минатогодишната добитничка Катица Ќулавкова, денеска во Струга продолжуваат 64-тите Струшки вечери на поезијата.

Во рамките на програмата предвидено е поетско кафе со добитникот на „Златен Венец“ на СВП за 2025 година, словачкиот поет Иван Штрпка, како и портрет на добитникот на „Мостови на Струга“ за 2025 година, Матеуш Шимчик од Полска.

Ќе бидат претставени и книгите објавени во едицијата Плејади на Антонела Анеда од Италија и тематската антологија „Дионис и Свети Треифун“. Вечерта е резервирана за поетски читања на поети од европската платформа Версополис и меѓународно поетско читање „Кругови“.

Според програмата, на летната сцена на Центарот за култура ќе биде врачена наградата „Млада Струга“ за 2025 година на поетот Андреј Анѓеловиќ.

Манифестацијата продолжува утре со традиционалниот поетски портрет на добитникот на „Златен венец“ Иван Штрпка, како и меѓународно поетско читање во предворјето на црквата „Света Богородица Перивлепта“ и читање современа македонска поезија пред споменикот на Свети Климент во Охрид.

Утре на прес конференција од 12, 30 часот ќе биде прогласен и добитникот на наградата „Браќа Миладиновци“, во Пијано сала на хотелот „Дрим“, а во 14,30 е претставување на добитникот на наградата „Стојан Христов“ за 2025 година.

Струшките вечери на поезијата завршуваат в недела со манифестацијата „Мостови“ на Мостот на поезијата, со поетски читања и врачување на највисоките признанија, наградите „Златен венец“, „Мостови на Струга“ и „Браќа Миладиновци“.

Агенда со денешните активности на 64-тите Струшки вечери на поезијата