Сараево е центар на филмската уметност: Мето Јовановски не ја дочека премиерата на „Павилјон“

Сараево цела недела е центар на филмската уметност. Се случува 31. Сараево филм фестивал, еден од најзначајните филмски гала настани во регионот, по традиција, со холивудски и регионални ѕвезди на црвениот килим. Со свечена церемонија во Народниот театар во Сараево и светската премиера на босанскохерцеговскиот филм „Павилјон“ од Дино Мустафиќ, базиран на сценарио на Виктор Иванчиќ и Емир Имамовиќ-Пирке, кој беше прикажан на осум локации во Сараево, како и во Тузла, во петокот вечер, беше отворен фестивалот. Во „Павилјон“ копродуцент е и Македонија, преку „Круг филм“, а партнери се и Хрватска, Србија и Црна Гора.

Како што велат од Агенцијата за филм на Македонија, филмот, кој започна да се снима пред две години, се одликува со исклучителна актерска екипа од целиот Балкан, па така заедно со Мето Јовановски, кој не ја дочека премиерата, (почина во номенри, 2023, на 77 години) во ова остварување играат и Раде Шербеџија, Зијах Соколовиќ, Миралем Зубчевиќ, Ксенија Пајиќ, Јасна Диклиќ, Мирјана Карановиќ, Ермин Браво и Албан Укај.

Филмот „Павилјон“ е црна комедија за група жители на дом за стари лица, кои по години понижувања и злоупотреби, решаваат да подигнат вооружен бунт. Вооружени со нелегални средства, тие окупираат дом, земаат персонал како заложници и влегуваат во конфликт со властите…

– Овој проект е уште една потврда за важноста на регионалната соработка и за активното учество на македонскиот филмски сектор на меѓународната сцена. Чест е што македонски филмски професионалци се дел од отворањето на 31. издание на Сараевскиот фестивал, со филм кој преку хумор и храброст се осврнува на општествените прашања и личната совест. Ѝ честитаме на целата екипа за овој значаен успех, велат од Агенцијата за филм.

Режисерот Мустафиќ во својата кариера има постигнато големи успеси како со филмската, така и со театарската режија, а неговата претстава „Хелверовата ноќ“ на Камерниот театар 55 од Сараево е запишана во историјата на босанско-херцеговскиот театар како најнаградувана со 23 интернационални признанија. Мустафиќ, сега е директор на Народниот театар во Сараево, а се врати на филмската режија по пауза од дваесет години. Тој ѝ понуди на публиката продукција во која на мрачно хумористичен начин го прикажува бунтот на жителите на дом за стари лица по години злоупотреба и понижување таму. Очајни од ставот кон нив, што е еден вид метафора за ситуацијата во земјите од поранешна Југославија, бунтовниците заклучуваат дека радикалниот отпор е единствената опција што им е преостаната. Како што објасни Мустафиќ пред премиерата, филмот е за луѓе што немаат што да изгубат освен своето достоинство, а токму тоа е нивниот мотив за бунт.

Тој вели дека тоа е филм што ни кажува дека никогаш не е предоцна да се промени светот, а ова е особено важно во времињата што ги опишува како терор на корпоративниот капитализам. Тој се сеќава како имало приказни слични на „Павилјон“ во домовите за стари лица во Хрватска и Србија, чии жители веќе протестирале поради нехуманите услови за живот на кои биле подложени. – Кога работите со актери од различни градови и земји од поранешна Југославија, сфаќате колку сме исти. Така е и со публиката, која насекаде препознава исти нијанси и иронија. Ова е вредност што треба да се зачува, бидејќи докажува дека уметноста е поотпорна од наметнатите административни или дури и поопасни ментални граници – наведе Мустафиќ во интервју пред проекцијата.

За време на годинашниот СФФ, публиката во Сараево ќе може да види 227 филма во различни категории до 22 август, од кои педесет ќе се натпреваруваат за награди во различни категории.

Холивудските актери Реј Винстон, Стелан Скарсгард и Вилијам Дефо се годинава добитници на „Почесното срце на Сараево“.