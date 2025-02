Со години ја потпирала вратата со камен: Се испоставило дека вреди милион евра

Камен пронајден во поток го користела една Романка како потпирач за врата со децении, но не знаела што всушност е и колку вреди.

Пред многу години, една неименувана жена пронашла камен во коритото на потокот во Колти, село во југоисточна Романија, која сигурно многу и се допаднал.

Имал црвеникава боја и наликуваше на кристал. Го однела дома и служел како потпирач за врата со децении.

Починала во 1991 година, а куќата ја наследил нејзиниот роднина. Дури и тој на почетокот не обрнувал многу внимание на каменот, но потоа помислил дека можеби вреди нешто. Тој открил дека каменот тежок 3,5 килограми е всушност килибар, скаменета смола што луѓето ја користеле за изработка на накит илјадници години и дека е полускапоцен камен.

Новиот сопственик го продал каменот на романската држава, која веднаш го класифицирала парчето како национално богатство, пишува шпанскиот дневен весник El Pais.

🇷🇴 In Romania, an elderly woman used a piece of ancient amber worth 1 million euros as a doorstop for decades.

Thirty years ago, she found this 3.5-kilogram nugget in a village near a stream and decided to use it as a doorstop.

No one could have imagined the real value of the… pic.twitter.com/MQL6CYJErM

— Spiritually Scientific (@externalscience) September 10, 2024