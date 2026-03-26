Снег во Хрватска. Еве како изгледаат утрово автопатиштата (фото)

26/03/2026 08:43

Хрватска е на удар на голема промена на времето со врнежи од снег и силни ветрови. Како што јавуваат тамошните медиуми, снег паѓа во Горски Котар и делови од северозападна Хрватска, додека по должината на брегот дуваат силни ветрови. Зимски услови се на некои патишта во Горски Котар и Лика. Зимската служба е распоредена, а Хрватската патна управа издаде посебни предупредувања за возачите.

Тротоците се влажни и лизгави во поголемиот дел од земјата. Поради локално пообилни врнежи, можно е поголеми количини вода да останат на коловозот.

До граѓаните на Карловачкиот, Приморско-горскиот (без островите) и Личко-сењскиот округ (без островите) беше испратена предупредувачка порака поради обилни врнежи од снег, силни ветрови и налети на ветер.

Текстот на пораката гласи: „Обилни врнежи од снег, силни ветрови, налети на ветер, снежни бури и снежни бури се очекуваат во планините од 6:00 до 24:00 часот. Бидете внимателни“.

На граѓаните во овие области им се препорачува да бидат дополнително внимателни и да ги прилагодат своите активности на временските услови.

На сите граѓани кои планираат да патуваат во горенаведените окрузи им се препорачува да го одложат своето патување.

Во моментов, нема слободна патна рута за камиони со приколки и влекачи со полуприколки од внатрешноста кон хрватскиот брег или Истра, и обратно, поради зимските услови на автопатот А6 Риека – Загреб и државниот пат DC3.

Чистењето и прскањето на патиштата се во тек на неколку делници, а на некои патишта возењето е забавено поради возилата за зимски сервиси. ХАК им советува на возачите да ги следат актуелните информации за сообраќајот преку веб-страниците или мобилните апликации и да ја прилагодат брзината и стилот на возење на условите, да одржуваат безбедно растојание и да не тргнуваат без зимска опрема.

Патиштата се влажни и лизгави во поголемиот дел од Хрватска, а поради локално пообилните врнежи, на некои делници се задржува поголема количина вода, предупредува ХАК. (Извор: Индекс.хр)

