„Скопје Синема Сити“ 2026 – незаборавно патувње низ историјата на современата музика

25/06/2026 11:04

Дванаесеттото издание на фестивалот ќе се одржи на 26 и 27 јуни во МКЦ, со филмски приказни за уметници кои ја менувале музичката историја.

„Скопје синема сити“ ќе се одржи на 26 и 27 јуни во киното „Фросина“ во Младинскиот културен центар, пишува во објавата на „Скопје синема сити – Меѓународен фестивал на музички документарен филм“.

Годинешното, дванаесетто издание на фестивалот ќе донесе две вечери исполнети со музичка историја, емоција и документарни филмови посветени на уметници кои не само што создавале хитови, туку и ги менувале правилата на игра.

Од фестивалот најавуваат програма што се движи од џез-револуцијата на Мајлс, преку поп-феноменор на „Дјуран Дјуран“,  до електро-визионерството на „Крафтверк“. Публиката ќе има можност да погледне филмови што ја истражуваат музиката како културен, уметнички и општествен феномен.

„Подгответе се за две вечери исполнети со чиста емоција и музичка историја“, стои во објавата.

Билетите за фестивалот веќе се пуштени во продажба преку продажната мрежа на МК тикет.

Поврзани содржини

Имотот на Леонард Коен против користењето на песната „Алелуја“ на митинг на Трамп
Може ли поранешниот имот на Келвин Клајн да го сруши рекордот во Хемптонс?
Нов ТВ тандем: Марјана и Ненад заедно во утринската програма на МРТВ
Охрид – омилената концертна сцена на поп, фолк и ѕвезди од класичната музика
Лепа Брена ќе пее на 29 август во Крива Паланка
Синот Бер (9) е единствен наследник на имотот на Лиам Пејн, ќе добие 29 милиони долари
Дина Јашари ќе ја загрее сцената за концертот на „Дјуран Дјуран“ во Скопје
Колкаво богатство остави зад себе Клајв Дејвис?

Најчитани