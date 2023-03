Скандал во Италија: Навивачите дивееја пред мечот од ЛШ (Фото/Видео)

Во центарот на Неапол имаше сериозни судири меѓу навивачите на Ајнтрахт и полицијата во пресрет на натпреварот на германскиот тим од Лигата на шампионите против Наполи.

Прозорците на автомобилот беа искршени, а навивачите фрлаа факели, столици и други предмети додека случајните минувачи се засолнуваа во баровите и рестораните.

Запалени се и полициско возило и неколку други возила.

Полицијата во полна опрема на крајот успеа да ја смири ситуацијата, принудувајќи ги навивачите да влезат во автобус за да ги однесат до хотелот.

The police car that has been burned down by Eintracht Frankfurt fans in Naples (via Sky Italia) pic.twitter.com/Ur8aF7XkqP — Get Italian Football News (@_GIFN) March 15, 2023

Беа избегнати дополнителни конфликти бидејќи повеќето „ултраши“ на Наполи беа спречени да дојдат во контакт со германските навивачи. Сепак, тие фрлаа камења и шишиња по автобусите.

Clashes between Eintracht Frankfurt fans and the police continue to rage on in Naples. (Via @tvdellosport)pic.twitter.com/DNvwtUJWii — Get Italian Football News (@_GIFN) March 15, 2023

Полицијата беше во состојба на готовност – околу 800 полицајци беа распоредени – бидејќи повеќе од 600 навивачи пристигнаа од Германија и покрај тоа што Франкфурт се откажа од билетите за осминафиналето на Лигата на шампионите во знак на протест.

The situation seems to have calmed down in Naples but it didn't look good some minutes ago, as Eintracht Frankfurt fans caused chaos.pic.twitter.com/Ca0t5Zx5Ea — Get Italian Football News (@_GIFN) March 15, 2023

Clashes between the ultras of Napoli and Eintracht frankfurt fans. Now I see why the police interrogated me on my arrival in Naples. Never have I been questioned. pic.twitter.com/O6EHqxkJ12 — Oma Akatugba (@omaakatugba) March 15, 2023

Бројката ја зголемија „ултрашите“ на Аталанта кои имаат големо ривалство со Наполи.

😳 Napoli like a war zone tonight… pic.twitter.com/BhlppliWVm — EuroFoot (@eurofootcom) March 15, 2023

Германскиот клуб се спротивстави на одлуката на локалните власти во Неапол да им забранат на сите навивачи кои живеат во Франкфурт да купуваат билети, по бунтот на навивачите на првиот натпревар во Франкфурт, во кој Наполи победи со 2:0.