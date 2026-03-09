Скандал го тресе Евросонг : Извршниот директор на ORF поднесе оставка поради обвинувања за вознемирување

Виена – Извршниот директор на австрискиот јавен радиодифузен сервис ORF, Роланд Вајсман, поднесе оставка само два месеци пред Евровизискиот натпревар за песна, кој ORF го организира оваа година. Оставката следи по обвинувањата за сексуално вознемирување, кои Вајсман ги негира.

ORF ја потврдува оставката

Во понеделник, австриската телевизија потврди дека 57-годишниот Вајсман поднел оставка со непосреден ефект. Во соопштението, тие рекоа дека обвинувањата мора да се истражат брзо и транспарентно и му се заблагодарија за неговата 30-годишна служба во радиодифузерот.

„Во последните денови, вработен во ORF изнесе обвинувања за сексуално вознемирување против извршниот директор. Роланд Вајсман ги негира овие обвинувања“, се вели во официјалното соопштение.

Се огласи и адвокатот на Вајсман

Кратко по изјавата на ORF, се огласи и адвокатот на Вајсман, Оливер Шербаум. Тој тврди дека Советот на Фондацијата ORF, кој делува како надзорен одбор, неодамна го информирал Вајсман за обвинувањата. Тие наводно се однесуваат на почетокот на неговиот мандат во 2022 година, а му биле дадени само неколку дена да одлучи дали да си замине.

Адвокатот додаде дека Вајсман сè уште не ги добил сите детали за обвинувањата, но одлучил да се повлече за да не претрпи понатамошна штета од страна на ОРФ. „За да избегне штета на компанијата, тој бил подготвен да направи големи отстапки и затоа веднаш поднел оставка“, рече неговиот адвокат.

Шербаум верува дека ОРФ предвреме ги објавил обвинувањата пред тие да бидат целосно истражени, што, според него, ги прекршило личните права на Вајсман и најавува можна правна постапка.

Оставка пред Евровизискиот натпревар

Вајсман е на чело на австриската јавна телевизија четири години, а одлуката за неговиот нов петгодишен мандат требаше да се донесе подоцна оваа година. Неговото заминување доаѓа во чувствително време, само неколку месеци пред Евровизискиот натпревар, чиј домаќин ќе биде ОРФ.

Привременото раководство на ОРФ ќе го преземе Ингрид Турнер, долгогодишна новинарка и водителка и актуелна директорка на радиото ОРФ. Вајсман беше еден од застапниците Израел да остане во натпреварот.