Синот Бер (9) е единствен наследник на имотот на Лиам Пејн, ќе добие 29 милиони долари

Лондон – Синот на Лиам Пејн е единствен наследник на неговиот имот вреден повеќе милиони долари, според судските документи. Деветгодишниот Бер треба да наследи 29 милиони долари, и додека дел од парите ќе бидат достапни веднаш, поголемиот дел ќе се чува во фонд додека не наполни 18 години, објавува „Пипл“.

Поранешниот член на „Уан дирекшн“ почина на 16 октомври на 31-годишна возраст откако падна од хотелски балкон. Неговата поранешна партнерка, пејачката Шерил, беше назначена за извршител на неговиот имот во мај минатата година. Во тоа време, документите покажаа дека бруто имотот на Пејн во Обединетото Кралство изнесувал 38 милиони долари, а неговата нето вредност била околу 32,2 милиони долари.

Според британскиот закон, ако некое лице почине без тестамент, неговиот имот обично го наследува неговиот сопружник или граѓански партнер. Ако нема такви, наследници се децата на починатиот. Би-Би-Си објави дека Шерил (42) и адвокатот Ричард Марк Бреј ќе управуваат со имотот на Пејн, но засега имаат ограничени овластувања и не можат да го распределат.

Синот е роден во 2017 година

Поранешната двојка го пречека својот син на 22 март 2017 година. Пејн и Шерил го објавија раѓањето на нивниот син неколку дена подоцна, споделувајќи фотографија од Пејн како го држи својот син на Инстаграм.

„Пресреќен сум што нашето момче дојде на свет. Тоа е момент што никогаш нема да го заборавам и моето омилено сеќавање досега“, напиша Пејн во тоа време. „Бев целосно воодушевен од неговата неверојатна мајка и силата што ја покажа низ сето тоа. Таа навистина ги оствари моите соништа.“

Пејн за предизвиците на татковството

Пејн претходно призна дека „отсекогаш сакал да биде млад татко“, но дека татковството на рана возраст не било лесно. Во едно интервју во декември 2020 година, тој објасни подетално како „морал да научи“ да биде татко со текот на времето.

„Го родив синот многу мал и мислиш дека сè ќе дојде природно, дека еден ден ќе станеш родителот што треба да бидеш“, рече тој. „Но, ми требаше многу труд за да го пронајдам патот како татко. Мислев дека тато се грижи за сè, тоа е негова работа, па затоа мојата работа беше да готвам.“