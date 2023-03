Силниот земјотрес во Авганистан, почуствуван во седум држави

Во земјотресот со јачина од 6,5 степени според Рихтеровата скала што го погоди северен Авганистан загинаа најмалку три лица, двајца во Авганистан и едно дете во соседен Пакистан и предизвика силни потреси во северните делови на двете земји, соопшти денеска Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар.

Земјотресот бил на длабочина од 194 километри, а неговиот епицентар бил во планинскиот венец Хинду Куш, во близина на оддалечената северна авганистанска провинција Бадакшан.

Тринаесетгодишно девојче загина откако ѕид во нејзиниот дом се урна врз неа, а 34 лица се повредени во северниот пакистански округ Сват, изјави полицискиот претставник Шафиула Гандапур.

Republic is reporting #LIVE after an #Earthquake traced to Afghanistan sent tremors coursing through North India.#Delhi #NCR #JammuAndKashmir #Punjab #UttarPradesh #Jammu #Kashmir #Afghanistan pic.twitter.com/pHkBX53RjH

— Republic (@republic) March 21, 2023