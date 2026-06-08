Силен земјотрес со магнитуда од 7,8 степени ги погоди Филипините. Има мртви, издадено е предупредување за цунами
Филипинската полиција соопшти дека најмалку три лица се мртви, а четворица се повредени откако земјотрес со магнитуда од 7,8 степени го погоди еден од јужните острови на земјата.
Според Ројтерс, нема непосредни детали за пријавените жртви, но досега објавените снимки покажуваат голема материјална штета и урнати згради. Предупредувања за цунами беа издадени откако земјотресот го погоди Минданао на јужните Филипини.
🚨JUST IN: Powerful 7.8-magnitude earthquake hits Philippines
Buildings collapse, panic all around
TSUNAMI ALERT ISSUED pic.twitter.com/1H3GzcFUWn
— The Page Z (@ThePageZ_) June 8, 2026
Земјотресот беше на длабочина од 10 км, објави GFZ. Геофизичките агенции на Филипините и соседна Индонезија издадоа предупредувања за цунами.