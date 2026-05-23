Силен земјотрес ги погоди Хаваите

23/05/2026 14:16

Земјотрес со јачина од 6 степени според Рихтеровата скала е регистриран на Хавајските Острови, соопшти Американскиот институт за геолошки истражувања (USGS).

Потресот во американската сојузна држава Хаваи се случил доцна синоќа по локално време, со епицентар во непосредна близина на местото Хонаунау-Напупу, лоцирано на Хавајскиот Остров (познат меѓу населението како Големиот Остров). Според првичните податоци од сеизмолошките станици, епицентарот на земјотресот бил на длабочина од околу 25 километри.

Непосредно по силниот потрес, локалните служби за вонредни состојби соопштија дека нема пријавено повредени лица ниту сериозни материјални штети врз инфраструктурата. Надлежните институции исто така потврдија дека не постои опасност од појава на деструктивни бранови (цунами).

Хавајскиот Архипелаг претставува изразено сеизмички активна зона. На неговата територија се наоѓаат шест активни вулкани, меѓу кои и Килауеа, кој е постојана туристичка атракција со своите текови на лава кои се спуштаат по неговите падини. На Хаваите е лоциран и Мауна Лоа, кој се смета за најголемиот вулкан во светот.

Поврзани содржини

Ако сакате да знаете што мисли Путин, одете зборувајте со него, вели Фицо
„Неправедно“: Зеленски не сака асоцијативно членство на Украина во ЕУ
Рубио го посети гробот на Мајка Тереза
Папата Лав Четиринаесетти во посета на јужноиталијанскиот регион загрозен од мафијашкиот токсичен отпад
Масовен протест во Киев против новиот закон за статус на исчезнатите војници
Вашингтон воведе рестрикции за влез во САД од три земји поради епидемијата на ебола
Русија распиша меѓународна потерница по поранешниот светски шампион во шах Гари Каспаров
Администрацијата на Трамп воведува ново правило за аплицирање за „Зелена карта“

Најчитани