Силен земјотрес ги погоди Хаваите

Земјотрес со јачина од 6 степени според Рихтеровата скала е регистриран на Хавајските Острови, соопшти Американскиот институт за геолошки истражувања (USGS).

Потресот во американската сојузна држава Хаваи се случил доцна синоќа по локално време, со епицентар во непосредна близина на местото Хонаунау-Напупу, лоцирано на Хавајскиот Остров (познат меѓу населението како Големиот Остров). Според првичните податоци од сеизмолошките станици, епицентарот на земјотресот бил на длабочина од околу 25 километри.

Непосредно по силниот потрес, локалните служби за вонредни состојби соопштија дека нема пријавено повредени лица ниту сериозни материјални штети врз инфраструктурата. Надлежните институции исто така потврдија дека не постои опасност од појава на деструктивни бранови (цунами).

Хавајскиот Архипелаг претставува изразено сеизмички активна зона. На неговата територија се наоѓаат шест активни вулкани, меѓу кои и Килауеа, кој е постојана туристичка атракција со своите текови на лава кои се спуштаат по неговите падини. На Хаваите е лоциран и Мауна Лоа, кој се смета за најголемиот вулкан во светот.