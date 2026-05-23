Масовен протест во Киев против новиот закон за статус на исчезнатите војници

23/05/2026 12:25

Илјадници граѓани излегоа синоќа на масовни протести во украинскиот главен град Киев, упатувајќи итен апел до Владата да го поништи неодамна донесениот закон за кој семејствата на исчезнатите војници тврдат дека овозможува нивните блиски предвреме да бидат прогласени за мртви.

Спорниот закон, кој беше усвоен во февруари годинава, го регулира правниот статус на исчезнатите лица. Критичарите на овој нормативен акт алармираат дека тој им дава правна можност на судовите законски да ги прогласат за починати исчезнатите украински војници, пред воопшто со сигурност да биде утврдена нивната крајна судбина на бојното поле.

Според националниот комесар за исчезнати лица, Артур Добросердов, во единствениот украински регистар на лица исчезнати под специфични околности досега се запишани над 90.000 луѓе. Овој регистар ги опфаќа лицата кои исчезнале за време на воените дејствија, како резултат на вооружена агресија или на окупираните територии, главно по почетокот на целосната руска инвазија на 24 февруари 2022 година. Сепак, одредени случаи датираат уште од 2014 година, кога започнаа конфликтите во Крим и Источна Украина.

Самиот регистар започна да функционира во мај 2023 година, кога во него беа внесени податоци за воени и цивилни лица од претходниот период. Ниту Русија ниту Украина не објавуваат редовни и официјални бројки за своите воени загуби, иако независните воени аналитичари проценуваат дека бројот на загинати и ранети во војната веќе изнесува стотици илјади лица.

