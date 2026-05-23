Вашингтон воведе рестрикции за влез во САД од три земји поради епидемијата на ебола

Соединетите Американски Држави ја проширија привремената забрана за влез на американска територија за патници од Демократска Република Конго, така што рестрикциите отсега ќе важат и за сопствениците на американски соодветни дозволи за постојан престој (Зелена карта), како последица на епидемијата на ебола што беснее во оваа африканска држава.

Покрај ДР Конго, нови случаи на опасниот вирус на ебола неодамна беа регистрирани и во Уганда, како и во Јужен Судан.

Според новата, проширена верзија на регулативата, забраната за влез во САД директно ги зафаќа и сите сопственици на „Зелена карта“ кои во претходните 21 ден престојувале или биле во транзит низ која било од овие три африкански земји. Како што соопштија американските погранични власти, оваа вонредна забрана во моментов е планирано да остане во сила во наредните 30 денови, по што ќе биде направена нова проценка на епидемиолошката состојба на теренот.