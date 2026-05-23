„Времето не е во корист на Русија“: Загубите на бојното поле и економските болки го зголемуваат притисокот врз Путин, вели шефот на европска разузнавачка служба

На рускиот претседател Владимир Путин му снемува време да ја добие војната против Украина, во услови на ќор-сокак на бојното поле и растечки проблеми дома, изјави шеф на европски разузнавачки институт за Си-Ен-Ен .

Во следните четири или пет месеци, Путин „можеби повеќе нема да може да преговара од позиција на сила“, рече Каупо Росин, шеф на Службата за надворешно разузнавање на Естонија, во интервју во седиштето на разузнавачката агенција во Талин.

Росин детално ја опиша комбинацијата од економски, воени и општествени притисоци со кои се соочува Путин, што би можеле да го принудат на преговарачка маса. „Времето не е во корист на Русија“, рече тој.

Поранешна советска република, Естонија сега е место за слушање за НАТО, а Росин го поминува поголемиот дел од својот работен век анализирајќи ги настаните во доминантниот и непријателски сосед на земјата.

„Веќе не слушам да се зборува за целосна победа. Луѓето (во Кремљ) сфаќаат дека ситуацијата на украинското бојно поле не оди баш добро“, рече Росин, додавајќи дека Москва губи повеќе луѓе отколку што може да регрутира.

Во двете години до јануари, руските сили напредуваа во просек од 70 метри дневно, при што околу 1.000 војници беа убиени или ранети дневно, според аналитичарите од тинк-тенкот со седиште во Вашингтон, Центарот за стратешки и меѓународни студии (CSIS) и други.

Дури и тие минимални напредувања дојдоа до застој оваа година.

Русите „губат 15-20.000 војници месечно. Не повредени, туку мртви“, рече американскиот државен секретар Марко Рубио минатата недела.

Во април, 35.203 руски војници беа убиени или тешко ранети, според украинското министерство за одбрана, слично како и во секој од претходните два месеци.

Си-Ен-Ен не е во можност независно да ги потврди загубите од двете страни. Москва и Киев се воздржуваат од објавување официјални бројки.

Повеќето од жртвите се предизвикани од беспилотни летала, во кои и Украина и Русија инвестираа многу. Росин предвидува дека преминот кон војна со беспилотни летала ќе ги ограничи промените на фронтовските линии.

Во моментов, двете страни „не се во можност да спроведат масивен, механизиран пробив“ во областите длабоко во непријателската заднина, рече тој.

Рамнотежата меѓу двете страни во технологијата на беспилотни летала се менуваше напред-назад како што напредуваше војната. Но, Украина тврди дека новата генерација пресретнувачи го ублажува влијанието на руските напади врз нејзините градови.

„Уделот на беспилотни летала Шахед соборени од беспилотни летала пресретнувачи се дуплираше во последните четири месеци“, рече украинскиот министер за одбрана Михајло Федоров оваа недела.

Доколку Русија сакаше да ја ревитализира својата кампања и да го освои остатокот од источниот регион Донбас на Украина – нејзината јавно искажана цел – единствената опција би била „некаков вид присилна мобилизација“, според Росин.

„Доколку Русите беа во можност да мобилизираат уште неколку стотици илјади луѓе на бојното поле, тоа би бил проблем (за Украина)“, рече Росин. Но, таков потег „би создал дополнителни ризици за внатрешна стабилност за Кремљ“, додаде тој.

„Тие (Кремљ) се многу загрижени за внатрешната стабилност, ја следат многу внимателно… Ова не е одлуката што би ја донеле многу лесно.“

Москва нареди делумна мобилизација на резервисти во септември 2022 година, седум месеци по почетокот на нејзината целосна инвазија. Мобилизацијата предизвика внатрешна реакција, вклучувајќи протести и голем егзодус на мажи кои сакаат да избегнат регрутација.

Регрутирањето оттогаш се потпираше на регионалните влади кои нудеа огромни бонуси и други бенефиции за оние што се пријавуваат, но нивната способност да ги понудат овие стимулации се намали бидејќи руската економија е под притисок.

Цената на војната, меѓународните санкции и многу успешната украинска кампања против виталната нафтена индустрија на Русија почнуваат да ‘нагризуваат’, рече Росин.

Минатата недела, Русија ја намали својата прогноза за раст за оваа година од 1,3% на 0,4%, а нејзиниот заменик-премиер Александар Новак ги обвини недостигот на работна сила, прекумерното трошење на владата и западните санкции.

Украина нанесе „штети во вредност од милијарди и милијарди долари на енергетскиот сектор“, според Росин – додека растечкиот арсенал на дронови со долг дострел на Киев ги таргетира рафинериите, извозните центри и цевководи стотици милји во Русија.

Забележувајќи го неодамнешниот бран напади со дронови врз Москва, Росин рече дека „војната доаѓа, војната е дома“ за рускиот народ.

Сепак, не е јасно како неодамнешните случувања влијаеле врз Путин – ако воопшто влијаеле.

„Каде е моментот кога ја разбира вистинската ситуација, бидејќи повторно прашањето за Украина е толку идеолошко за него, па веројатно не му е лесно да го промени мислењето“, рече Росин.

Дури и ако руските трупи не се во можност да постигнат напредок, Росин верува дека Путин ќе истрае.

Тие „ќе се обидат да ја направат следната зима за Украинците барем толку тешка (како што) беше (оваа година), ако не и потешка.“

Ако не ја постигне целта со воени средства, сигурно ќе се обиде да ја постигне својата цел преку други средства за да има проруска влада во Киев.“

Но, во Москва расте чувството на параноја, со засилена безбедност околу претседателот поради гласини за заговори за државен удар.

И во руското општество како целина, војниците кои се враќаат дома од Украина создаваат главоболки, „носејќи дома насилство, нестабилност, психолошки проблеми и криминал“, рече Росин. Некои се приклучуваат на групи на организиран криминал, додаде тој.

Студијата од минатата година од тинк-тенкот CSIS процени дека руските војници што се враќаат од војната убиле или повредиле повеќе од 1.000 луѓе во Русија.

Иако може да има растечки поплаки за војната како што се наметнува економската стагнација, Росин гледа малку знаци на немири, со оглед на строгата контрола на безбедносните служби врз неистомислениците.

„Навистина не гледам улична револуција во овој момент, но понекогаш ваквите системи се многу шупливи внатре, и ако нешто се случи, ќе се случи многу брзо, и сите ќе бидеме изненадени“, рече тој. (Си-Ен-Ен)