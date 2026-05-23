Трамп нема да присуствува на свадбата на својот син Доналд Помладиот поради државни обврски

Претседателот на САД Доналд Трамп соопшти дека нема да присуствува на претстојната свадба на својот најстар син Доналд Трамп Помладиот со Бетина Андерсон, истакната претставничка на високото општество од Палм Бијч, поради итни државни обврски во Вашингтон.

„Иако многу сакав да бидам покрај мојот син Дон Помладиот и најновиот член на семејството Трамп, неговата идна сопруга Бетина, околностите поврзани со управувањето на земјата и мојата љубов кон САД не ми дозволуваат да присуствувам. Сметам дека е од клучна важност да останам во Белата куќа во овој толку важен момент“, напиша американскиот претседател на својата социјална мрежа „Трут сошл“.

Свадбената церемонија ќе се одржи викендов на мал остров на Бахамите, пренесува Си-Ен-Ен, повикувајќи се на добро информирани извори. Двојката веќе и официјално ја регистрирала граѓанската брачна врска, што е видливо од венчалниот лист издаден во округот Палм Бијч на Флорида. Од опкружувањето на Трамп Помладиот засега нема официјален коментар.

Претседателот Трамп претходно пред новинарите изјави дека неговиот син силно посакувал тој да биде присутен, но набрзо по покренувањето на прашањето, ја оцени темата како „незначителна лична работа“. Како главна причина за останувањето во Вашингтон, Трамп ги наведе акутните надворешнополитички предизвици.

„На дневен ред го имам Иран и други големи проблеми“, посочи републиканскиот претседател, во контекст на тензиите на Блискиот Исток и безбедноста на клучните пловни патишта каде што се наоѓа и стратешки важната Ормуска Теснина.

Американската администрација во моментов води индиректни дипломатски преговори со Техеран преку Пакистан, со цел да се стави крај на воениот конфликт со Исламската Република, кој започна на 28 февруари. Според официјалните измени во неговиот протокол, Трамп го откажал планираниот престој во својот голф-клуб во Бедминстер, Њу Џерси, за веднаш да се врати во Белата куќа.

За Доналд Трамп Помладиот ова ќе биде трет брак. Со претходната сопруга Ванеса, актерка и поранешен модел, беше во брак 12 години и заедно имаат пет деца, пред таа да поднесе барање за развод во 2018 година. Потоа, тој беше верен со познатото американско ТВ-лице Кимберли Гилфојл, со која се раздели во 2024 година.