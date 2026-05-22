Во Кремљ стравуваат дека војната во Украина влезе во ќор-сокак

Недостатокот на напредок на фронтот, растечките загуби, сè поуспешните украински напади со дронови и економската криза, придружена со постојани исклучувања на интернетот по барање на безбедносните служби, го принудуваат руското раководство да погледне поотрезвено на војната што ја водат. Нервозата што почна да се појавува во општеството ја делат многу членови на елитата, а некои високи функционери на Кремљ веруваат дека конфликтот стигнал до ќор-сокак без јасен пат кон решавање, објавува Блумберг, повикувајќи се на информирани извори.

Владимир Путин, според еден од овие луѓе, има намера да ја продолжи војната, но би сакал да ја заврши до крајот на годината – иако, како и досега, под свои услови, вклучително и стекнување целосна контрола врз Донбас. Путин, исто така, би сакал да склучи поширок безбедносен договор со Европа што ефикасно би ги консолидирал територијалните придобивки на Москва.

Неколку европски дипломати изјавија за Блумберг дека сметаат дека атмосферата во руските коридори на моќ е мрачна: на бојното поле се развил ќор-сокак, додека украинските дронови не само што постојано ги нарушуваат рафинериите за нафта и извозните капацитети, туку ја донесоа и војната во Москва. Во ноќта на 17 мај, речиси 600 дронови го извршија најголемиот напад врз московскиот регион од почетокот на конфликтот, погодувајќи енергетски објекти, претпријатие за одбранбена индустрија и аеродромот Шереметјево.

Стравувајќи од дронови, Путин целосно престана да патува во регионите и се појавува во јавноста само во Москва, Московската област и Санкт Петербург, кои се најсилно бранети со воздушна одбрана. Паузата во неговите патувања низ земјата, поради зголемените украински воздушни напади, се зголеми на 196 дена, според проценките на медиумот „Агентство“.

Во меѓувреме, лидерот на Кремљ не ги ублажил своите амбиции и има намера да го освои Донбас, особено откако највисоката воена команда го убедила дека ова може да се постигне до есен, објави „Фајненшел тајмс“. „Го притискам да заврши сè на сегашната фронтова линија. Но, тој постојано вели: ‘Не, не можам да го направам тоа’“, изјави еден извор за ФТ.

Според Агенцијата за одбранбено разузнавање на САД, од исклучувањето на сателитските интернет терминали Старлинк за руската армија во јануари, украинските вооружени сили ослободија приближно 400 квадратни километри.

Украинските единици сè повеќе започнуваат контранапади, користејќи беспилотни летала, вклучително и копнени, заедно со пешадијата. Иако пробивите беа недостижни поради значителен недостиг на персонал, армијата повеќе не е заглавена во одбранбена положба, како што беше во 2025 година.

Министерот за одбрана Михајло Федоров им изјави на новинарите оваа недела дека Украина значително „го забавила напредувањето на непријателот и постепено ја враќа иницијативата“. Тој подготвува реформи насочени кон привлекување повеќе луѓе во армијата, иако регрутацијата останува исклучително непопуларна во земјата уморна од петтата година од војната. Планот предвидува зголемување на платите на војниците, првенствено за надополнување на пешадијата, и наоѓање други начини за привлекување регрути. Тој, исто така, планира да ја подобри ефикасноста на распоредувањето на трупите и да ја прошири употребата на беспилотни летала, вклучително и оние на копно, објавува Блумберг.

Дури и највоинствените руски воени дописници повеќе не повикуваат на мобилизација, за чија неопходност се залагаа до релативно неодамна, забележува Иван Филипов, кој ја проучува Z-заедницата од почетокот на војната. Тие, вели тој, разбираат дека тоа нема да постигне ништо: украинските вооружени сили ги контролираат фронтовските линии толку цврсто со беспилотни летала што масивниот прилив на трупи би значел само дополнителни масовни загуби, а не пробив.

Сеприсутноста на беспилотните летала ги направи неефикасни дури и тактиките на „инфилтрација“, што руските војници ги користат од минатата година за да се пробијат низ празнините во украинската одбрана во групи од обично по двајца, губејќи 80-90% од своите напаѓачи во тој процес.