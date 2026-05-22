Отворањето на американскиот конзулат на Гренланд предизвика протести

НУУК, Гренланд – Инаугурацијата на новиот американски конзулат во главниот град на Гренланд во четврток предизвика големи протести, претворајќи го она што Вашингтон се надеваше дека ќе биде кулминација на еднонеделната офанзива за шармирање во неуспех во односите со јавноста.

Околу 1.000 луѓе се собраа пред новиот комплекс од 3.000 квадратни метри во Нуук, мавтајќи со гренландски знамиња и скандирајќи „Kalaallit Nunaat, kalaallit pigaat!“ („Гренланд им припаѓа на Гренландците“) и „САД одете си дома“. Демонстрантите брзо ја нарекоа зградата „Кулата на Трамп“ и, во еден момент, им свртеа грб на американските претставници пред да се разотидат.

„Слушнете нè. Ние не сме на продажба и не сме воен објект“, ѝ рече организаторот и активист Аккалукулук Фонтејн на толпата. „Нема да прифатиме закани од Соединетите Држави во врска со нашето самоопределување“.

Протестите го нагласија негативниот одговор со кој се соочува сè поагресивната арктичка дипломатија на Вашингтон под водство на американскиот претседател Доналд Трамп, чија администрација го обнови својот фокус на Гренланд како стратешка и геополитичка награда. Внатре во конзулатот, американските дипломати беа домаќини на избрана група локални гости со пијалоци и музика во живо од бенд составен главно од хавајски музичари. Неколку истакнати личности од Гренланд, вклучувајќи го и премиерот Јенс-Фредерик Нилсен, одбија покани за присуство.

Еден конзулат, две Америки

Отворањето беше наменето да ја заокружи еднонеделната посета на претставникот на Трамп, Џеф Ландри, кој се обиде да го ублажи локалниот скептицизам преку необична кампања за информирање на јавноста, која вклучуваше делење колачиња на децата и МАГА капи на жителите. Ландри го напушти Гренланд еден ден пред инаугурацијата.

Во уреднички текст објавен пред отворањето, американскиот амбасадор во Данска, Кенет Хауери, го опиша конзулатот како „постојан, наменски изграден дипломатски објект“ што сигнализира долгорочна посветеност на Вашингтон на Гренланд.

Ваквите објекти „се инвестиција во нашето присуство, во сериозноста и во намерата да останеме“, напиша тој.

Хауери, исто така, посочи на надворешната, безбедносната и одбранбената стратегија на Гренланд, која повикува на поблиска соработка со САД. Надворешната политика на Гренланд, сепак, формално останува поврзана со Кралството Данска.

Дипломатските пораки беа во остра спротивност со оние на Руфус Гифорд, поранешен амбасадор на САД во Копенхаген под Барак Обама и заменик-менаџер на кампањата на Џо Бајден, кој исто така беше во Нуук оваа недела за да присуствува на конференцијата за иднината на Гренланд.

Гифорд, кој се опиша себеси како претставник на „вистинското мнозинство од Америка“, рече дека многу Американци се вознемирени од реториката на Трамп кон Гренланд и сојузниците на САД пошироко.

„Надворешната политика на Трамп ја еродираше довербата меѓу нашите најблиски сојузници низ целиот свет со постојана навала од тактики на малтретирање“, изјави Гифорд за „Еурактив“.

На прашањето зошто Трамп останал фиксиран на Гренланд, Гифорд рече: „Ми барате да влезам во главата на Трамп. Тоа е невозможно. Не го знам одговорот освен изопачената желба за понатамошна американска доминација на западната хемисфера“.

Притисок врз локалното население

Обновеното внимание на САД почна да го преобликува секојдневниот живот во Нуук, град со околу 20.000 луѓе каде што политичките тензии сè повеќе се прелеваат во приватни простори.

„Високо поларизираната дебата за САД се прелеа во нашето општество“, рече Уџамиугак Енгел, директор на Локалниот музеј на Нуук. „Човек мора двапати да размисли пред да зборува за актуелните прашања, или може да го претвори кафемикот во семејна караница“, додаде таа, осврнувајќи се на традиционалната прослава на отворениот ден во Гренланд, каде што се поканети сите членови на заедницата.

Таа опиша повторени непријатни средби со американски посетители, вклучувајќи и еден постар турист кој ѝ рекол да „се подготви за преземање од страна на САД, бидејќи Трамп секогаш го добива она што го сака“.

Во последните месеци, Нуук привлече и маргинални активисти и политички опортунисти. Еден осумдесетгодишен Американец кој сè уште е во Нуук, Клифорд Стенли, привлече внимание поради обидот да собере потписи во поддршка на поблиска интеграција со САД, наводно нудејќи им на локалното население околу 200.000 долари (173.000 евра) во замена за потпишување.

ЕУ ја одржува дистанцата

Додека Американците ја тестираа својата популарност на арктичкиот остров, европските претставници ја одржуваа дистанцата. Комесарот Јозеф Сикела, кој беше во Нуук до доцна попладне во четвртокот, замина без да присуствува на церемонијата на отворање. Наместо тоа, претставниците на ЕУ со седиште во Нуук останаа во неодамна отворената канцеларија на Европската комисија.

Данското претставување беше исто така значително ограничено, без присуство на високи владини претставници, официјално поради коалициските разговори во Копенхаген. (Еурактив)