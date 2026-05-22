Бирол: Светот влегува во „црвена зона“

Извршниот директор на Меѓународната агенција за енергија (ИЕА), Фатих Бирол денеска предупреди дека берзите за нафта до јули и август ќе влезат во „црвена зона“ бидејќи резервите на нафта се намалуваат пред летната сезона на патувања, а нема нов извоз на нафта од Блиски Исток.

Тој како решение за енергетскиот шок, предизвикан од војната против Иран, предлага целосно и безусловно повторно отворање на Ормуска Теснина.

Бирол, во говорот во лондонскиот институт Чатам Хаус, истакна дека земјите-членки на ИЕА размислуваат за ослободување на дополнителни стратешки резерви на нафта, како што направија во март. Тој додаде дека ИЕА е подготвена да го координира таквиот процес.

Според Бирол дури 80 проценти од заедничките резерви на ИЕА сè уште не се искористени.

Никогаш не сум бил сведок на толку силна доминација на темната сенка на геополитиката врз енергетскиот сектор… Генерално, репутацијата на Блискиот Исток како безбеден снабдувач со енергија е нарушена, наведе Бирол, додавајќи оти владите ширум светот ќе ги преиспитаат своите енергетски стратегии во следните неколку години и ќе „бараат нови опции“ за увоз на гориво, како обновливи извори, нуклеарна енергија и, во помала мера, јаглен.

Според него, најмалку една година ќе биде потребна за целосно закрепнување на производството на нафта.