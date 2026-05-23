Трагедија во Кина, повеќе од 80 загинати во експлозија на гас во рудник за јаглен (видео)

Експлозија на гас во рудник за јаглен во северна Кина одзеде 82 животи, според државните медиуми, пренесе Си-Ен-Ен.

„Спасувачките напори се уште се во тек. Бројот на жртвите сè уште се пресметува“, објави CCTV, додавајќи дека девет лица сè уште се водат како исчезнати.

Не е јасно колку луѓе останале заробени во рудникот во покраината Шанкси.

Претходно, државната новинска агенција Ксинхуа објави дека нивоата на јаглерод моноксид „ги надминале границите“ во рудникот за јаглен Лиушенју во градот Чангжи.

Јагленот е клучен извор на енергија во Кина, кој напојува повеќе од половина од потрошувачката на енергија во земјата, и покрај напорите во последните години за одвикнување од фосилни горива.

Шанкси е главен центар за кинески јаглен и дом на рударска индустрија со познато лошо безбедносно досие. Во последните години, покраината е погодена од илјадници слични инциденти.

Експлозијата се случи во 19:30 часот. по локално време (1:30 часот по средноевропско време) во петокот, кога 247 работници беа под земја.

Најмалку 201 лице беа евакуирани до 6:00 часот наутро по локално време во саботата, според Синхуа.

Причината за експлозијата е под истрага, соопшти Синхуа.

Кинескиот лидер Си Џинпинг претходно повика на „целосно спасување“ на исчезнатите, објави Синхуа во саботата, додавајќи дека тој исто така „повика темелна истрага за причината, со одговорност во согласност со законот“.