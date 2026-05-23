Иран: Нуклеарното прашање не е дел од почетната рамка за договор со САД, ќе биде „предмет на посебни дискусии“

Иран соопшти дека нуклеарното прашање не е дел од почетната рамка што ја подготвува за ставање крај на војната со САД.

– Во оваа фаза нема да разговараме за деталите од нуклеарното прашање … одлучивме да му дадеме приоритет на едно итно прашање за сите нас: прекин на војната на сите фронтови, вклучително и во Либан – изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Багаи, за државната телевизија.

Тој додаде дека нуклеарното досие ќе биде „предмет на посебни дискусии“ во подоцнежна фаза.