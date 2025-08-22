Си ќе им биде домаќин на Путин и Гутереш на претстојниот самит на Шангајската организација за соработка

Кинескиот лидер Си Џинпинг ќе ги угости рускиот претседател Владимир Путин, генералниот секретар на ОН Антонио Гутереш и лидери од повеќе од 20 земји подоцна овој месец, соопшти денеска Пекинг.

Средбата е за претстојниот состанок на Шангајската организација за соработка (ШОС), што ќе се одржи во кинескиот град Тјенџин на 31 август и 1 септември.

Лидерите ќе објават нови планови за продлабочување на врските на состанокот, изјави на прес-конференција висок функционер на кинеското Министерство за надворешни работи, Лиу Бин.

Средбата на ШОС се одржува само неколку дена пред една од најголемите воени паради во Кина во последните години.

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан и индискиот премиер Нарендра Моди се меѓу поканетите, рече Бин.

-Колку е потурбулентна и посложена меѓународната ситуација, толку е поважно сите страни да го зајакнат единството и соработката“, рече кинескиот претставник.

Средбата ќе заврши со потпишување и објавување на декларација, рече Лиу Бин.