Швајцарските компании ќе можат да користат скратено работно време до 24 месеци

07/08/2025 22:02

Швајцарската премиерка Карин Келер-Сутер објави дека на швајцарските компании ќе им биде дозволено да користат скратено работно време до 24 месеци, како дел од мерките за заштита на домашната економија по примената на дополнителни американски царини во износ од 39 проценти.

Барањата треба да се обработуваат брзо и без премногу бирократија, објавува Шпигел.
Федералниот совет ја прифати примената на дополнителни царини од 39 проценти за сите стоки што ги извезува Швајцарија во САД, објави владата по вонредната седница.

Федералниот совет е решен да ги продолжи разговорите со САД со цел што поскоро да се постигне намалување на дополнителните царини за швајцарските стоки, се вели во соопштението.

Келер-Сутер се врати од кратката посета на Вашингтон во друштво на министерот за економија Гај Пармелин, каде што, меѓу другото, се сретна со американскиот државен секретар Марко Рубио, но не постигна видливи резултати.

– Швајцарската економија е привлечна и прилагодлива и веќе издржала многу бури. Ние сме обединети и се бориме заедно – рече таа на прес-конференцијата.

Пармелин додаде дека околу 60 проценти од вкупниот извоз на Швајцарија во САД сега е засегнат од дополнителни тарифи од 39 проценти.

„Контрамерки во форма на одмазднички тарифи како одговор на зголемувањето на американските тарифи во моментов не се планирани“, истакна тој и додаде дека таквите мерки би довеле до дополнителни трошоци за швајцарската економија бидејќи увозот од САД би станал поскап.

На прашањето дали можеби го испровоцирала Трамп со погрешна стратегија, швајцарската премиерка одговори дека тој користи тактики на сила и притисок и дека тоа не треба да се сфаќа лично. 

Поврзани содржини

Зголемувањето на минималната плата е оправдано според сите факти и споредби: ССМ со обраќање до јавноста и до пратениците
Форд ги зголеми проекциите за годишните трошоци поради царините, акциите на компанијата паднаа за три проценти
Инфлацијата не се смирува, во јули беше 1,1 отсто на месечно ниво, на годишно 4,8 отсто
Директорот на „Интел“ во немилост, Трамп бара негова оставка
„Визер“ најавува нова рута од Скопје до Келн
СДСМ: Реализацијата на капиталните инвестиции е само 26 проценти
Славески поддржува мерки против високите цени ако се оддржливи на среден и долг рок
Славески: Рано е да има каков било ефект од американските царини

Најчитани