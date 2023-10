Швајцарска галерија продава реставрирана слика на Рембрант за 30 милиони долари

Цирих– На Frieze Masters оваа недела, галеријата Koetser со седиште во Цирих ќе има нешто необично изложено на нивниот штанд: раното ремек дело на Рембрант ван Рајн.

Реставрираната слика Blind Tobit with the Return of Tobias and the Archangel Raphael (околу 1628–29) ќе биде понудена за барана цена околу 28 милиони евра (30 милиони долари). Сликата во масло, која е во сопственост на истата приватна колекција со седиште во САД од 1978 година, неодамна беше обновена изминатото лето и беше прикажана на изложбата „Chasing Rembrandt: The Wadsworth’s Quest for a Rembrandt“ во Wadsworth Atheneum во Хартфорд, Конектикат.

„Сликата е во извонредна состојба зачувана, а чистењето изминатово лето, по многу децении, го отстрани исушениотлак – со тоа и ја врати сликата на беспрекорна презентација“, изјави дилерот Дејвид Х. Коетсер за ARTnews во изјава испратена по е-пошта.

На прашањето за одлуката на галеријата да ги донесе сликите на Frieze Masters, Коетсер рече: „Слепиот Тобит е рано ремек дело на уметникот, прекрасно трогателно сликарство, а Лондон е одличен пазар за изложување на исклучителни уметнички дела“.

Пред Вадсворт, Блинд Тобит висеше во музејот Суермонт-Лудвиг, во германскиот град Ахен од 2013 до 2019 година, а потоа беше изложен во музејот де Лакенхал во Лајден, Холандија и музејот Ашмолијан во Оксфорд, Англија , од 2019 до 2020 година.

Сликата ја прикажува еврејската приказна за слепиот старец Тобит кој се сопнува кон вратата за да го поздрави својот син Тобијас. Сопругата на Тобит, Ана е веќе надвор, го пречекува нивниот син, каде што може да се види Архангел Рафаел како јава на магаре. Кучето на Тобијас исто така е прикажано како среќно скока на Тобит, најавувајќи го враќањето на неговиот сопственик од долго патување.

Во соопштението за печатот од галеријата Коестсер се опишува сликата како „меѓу најважните Рембрантови од Лајденскиот период оставени во приватни раце“. Сепак, имаше дебата за припишувањето на сликата на Рембрант. Во 1982 година, Истражувачкиот проект Рембрант „изрази резерви“ за Блинд Тобит во каталог и покрај тоа што претходно му се припишува на Рембрант. Некои научници го припишуваат сликарското дело, кое датира од 1628 до 1629 година, исто така му се припишува на холандскиот сликар од златното доба Герит Ду, кој бил ученик на Рембрант.

Цитирајќи ги Питер ван ден Бринк (почесен режисер на Суермонт-Лудвиг), Кристофер Браун (почесен режисер на Ашмолијан) и историчарите на уметност од 20 век Џ. ван Гелдер и А.Б. де Врис, галеријата рече дека сликата на Тобит „е дело на Рембрант или со делумна соработка од неговиот ученик Герит Ду, во одредени елементи (како што е високо завршената плоча лево), или нејзино последователно делумно завршување од Ду по Рембрант замина во Амстердам (или и двете).

Автентичните слики на Рембрант во приватни колекции ретко се појавуваат на продажба и често се со најмалку осумцифрени суми. Подоцна оваа година, Sotheby’s ќе го продаде на аукција The Adoration of the Kings на Рембрант како дел од вечерната продажба на OId Master во Лондон на 6 декември.

Рембрант последен пат излезе на аукција кога автопортретот на холандскиот мајстор од 1632 година беше продаден во 2020 година за 14,5 милиони фунти (со такси) наспроти проценката од 12 до 16 милиони фунти. Во 2018 година, скица со масло за глава на Христос продадена за 9,5 милиони фунти; го купи Лувр Абу Даби. Слично на тоа, сликата на Абрахам и Ангели (околу 1646 г.) беше повлечена од продажбата на Сотби во 2021 година, но куќата подоцна соопшти дека е продадена приватно „во рамките на нејзината првична проценка од 20 милиони до 30 милиони долари“. Сегашниот рекорд на аукцијата за Рембрант беше реализиран кога Портрет на човек со раце Акимбо (1658) беше продаден за 23,2 милиони евра со такси во 2009 година.