Што сака Турција во Иран

Во време на превирања, политичките лидери треба да ги донесат критичните одлуки потребни за да ги одбранат интересите на своите земји. Овие одлуки често се обликувани од институционалното чувство за историја. Ова секако важи за Турција денес, додека се соочува со веројатните последици од војната меѓу САД и Израел врз Иран.

Турција и Иран делат разбирање за регионалната геополитика кое датира од пред векови. Нивната е меѓу најстарите континуирано признати заеднички граници на Блискиот Исток и тие се во мир едни со други од 1639 година.

Секако, Турција и Иран се далеку од сојузници. Нивните интереси честопати остро се разликуваа, особено од Исламската револуција во 1979 година, и тие честопати се вклучуваа во натпревар со нулта сума за регионално влијание. Но нивното стратешко соперништво отсекогаш се одвивало индиректно: додека двете страни честопати се обидувале да ја обликуваат регионалната динамика во своја корист, тие активно избегнувале директна конфронтација.

Ова беше очигледно неодамна во Сирија. Кога во 2011 година избувнаа масовните протести против диктатурата на Башар ал-Асад, Турција отворено ја поддржа промената на режимот. Но, Иран стана клучен сојузник на Асад, помагајќи му да издржи повеќе од една деценија граѓанска војна. Дури откако надворешното влијание на Иран беше ослабено кон крајот на 2022 година, опозициските сили – со помош на Турција – беа во можност да го свртат текот на конфликтот и, на крајот, да ја соборат династијата Асад.

Денес, Турција е толку посветена на избегнување директна конфронтација со Иран што дури и го минимизираше нападот со балистички ракети од Иран, кој наводно ќе ја погодеше воздухопловната база Инџирлик во јужна Турција, доколку не беше воздушната одбрана на НАТО. Владата на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган е скептична во врска со изводливоста на промена на режимот во Иран – особено ако процесот го водат САД. Ако претседателот Барак Обама, кој го ценеше трезвеното стратешко планирање од страна на искусни лидери, немаше трпение и посветеност да предизвика промена на режимот во Сирија, како може хаотичната администрација на Доналд Трамп да успее во Иран?

Дури и ако САД успеат да го соборат иранскиот режим, уредна транзиција е малку веројатна, благо речено. За Турција, колапсот на државата во Иран е најлошото сценарио, проследено од циклус на насилство во стилот на Сирија, во кој очајниот режим се соочува со опозиција која има моќ да се бори, но не е доволно силна за брзо да победи.

Без разлика каков хаос ќе создадат САД и Израел во Иран, Турција ќе мора да се справи со последиците, вклучително и големиот прилив на бегалци. Од Иранската револуција во 1979 година до Заливската војна во 1990-91 година, па сè до неодамнешната сириска граѓанска војна, промената на режимот во соседството на Турција – или неуспешните обиди за негово спроведување – несомнено претставуваше тежок безбедносен и хуманитарен товар врз земјата. Со околу 3,2 милиони бегалци само од Сирија, Турција е една од најголемите земји во светот што прима бегалци. Населението на Иран, со повеќе од 90 милиони, е речиси четири пати поголемо од населението на Сирија.

Приливот на бегалци од Иран, исто така, би претставувал значителен притисок врз економијата на Турција, во време кога земјата се обидува да ја совлада инфлацијата. Владата на Ердоган успеа да ја намали инфлацијата од 70 отсто на 30 отсто во последните две и пол години и има за цел да ја доведе до едноцифрена бројка пред следниот изборен циклус во 2028 година. Продолжената нестабилност во Иран би можела значително да го попречи овој напор преку зголемувањето на цените на нафтата и зголемената аверзија кон ризик на меѓународните пазари на капитал.

Акутната свест за овие ризици ги поттикна напорите на Турција да го избегне тековниот конфликт, вклучително и преку понуда за посредување во преговорите меѓу САД и Иран. Кога овие напори не успеаја, Оман се вмеша, а разговорите потоа се преместија во Швајцарија, која долго време служеше како заден канал меѓу двете земји. Сега, Турција се стреми да помогне во што е можно побрзо завршување на насилството – пред да се сруши иранскиот режим.

Но, додека избегнувањето на долготраен конфликт и расцепувањето на Иран е од витално значење за интересите на Турција, исто така е важно да се осигура дека исходот од војната не претставува победа за режимот. Победничката Исламска Република несомнено би била охрабрена да се повлече од Договорот за неширење на нуклеарно оружје и да ги забрза своите напори да стане држава со нуклеарно оружје, или барем држава со нуклеарен праг. Нуклеарен Иран би ја нарушил регионалната рамнотежа на моќ што во последно време се наклонува кон Турција.

Преферираниот исход на Турција би бил, според тоа, управувана деградација на амбициите и способностите на Иран. Преседанот на Венецуела би можел да биде корисен овде. Кога САД го отстранија претседателот Николас Мадуро, тие не поставија опозициска влада; наместо тоа, му овозможи на еден флексибилен лидерски кадар од рамките на постојниот режим да ја преземе власта.

Сличен пристап би можел да се примени и во Иран. Доколку следниот тим лидери дојде од режимот, тие ќе ја задржат поддршката од домашниот религиозен и политички естаблишмент и ќе имаат доволен легитимитет за да прифатат тежок договор за прекин на збогатувањето на ураниум, ограничување на иранската програма за балистички ракети и прекинување на дестабилизирачките активности на неговите регионални посредници.

Во наредните недели, државните и разузнавачките ресурси на Турција веројатно ќе се фокусираат на идентификување и контактирање на клучните играчи во Иран кои одговараат на барањата. Потоа, кога ќе дојде вистинското време, Турција би можела да се обиде да ги поврзе овие личности со релевантни меѓународни играчи, поставувајќи ја основата за ран и одржлив договор за прекин на конфликтот.

(Синан Улген, поранешен турски дипломат, е директор на ЕДАМ, тинк-тенк со седиште во Истанбул и виш политички соработник во Карнеги Европа. Текстот е дел од мрежата на „Проект синдикејт“.)