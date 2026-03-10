Што има во подарочната торба за Оскарите 2026?

Лос Анџелес – 98-то доделување на наградите „Оскар“ се приближува, а со тоа и традиционалниот јавен интерес за содржината на раскошните подарочни торби што ги добиваат номинираните. Иако не се официјален подарок од Академијата, овие торби, познати како „Сите победуваат“, станаа неопходен дел од гламурот што ги придружува наградите. Маркетинг компанијата „Distinctive Assets“ подготви неверојатна низа подароци оваа година, од луксузни патувања до козметички процедури, пишува „Cosmopolitan“.

Важно е да се нагласи дека ова не се официјални подароци од Академијата за филмски уметности и науки, туку иницијатива на компанија од Лос Анџелес специјализирана за маркетинг во индустријата за забава. Токму оваа неофицијална природа им овозможува на торбичките да содржат производи и услуги чија вкупна вредност достигнува вртоглави износи. На пример, минатогодишните вклучуваа липосукција.

Овогодинешната содржина вклучува сè, од престој во Шри Ланка и персонализиран предбрачен договор до подароци од брендот „Beboe“, познат како „Хермес на марихуаната“. Подолу е детален список на подароци што ќе ги чекаат номинираните, без оглед на тоа дали ќе ја понесат дома златната статуетка.

Патувања и луксузни искуства

Приватна луксузна вила „Есенција на соништата“: Престој во приватна вила вредна 9 милиони долари во Плаја Хермоса, Костарика, со услуги на рецепционер, готвач и возач.

„Скриени вили“: Луксузен престој во арктичка вила во финска Лапонија со поглед на северната светлина и приватен готвач.

„Златна врата“: Седумдневен велнес одмор во Јужна Калифорнија.

Сантани: Десетдневна велнес програма во одморалиште со Мишелин ѕвезди во Шри Ланка.

Убавина, нега на кожа и велнес

Данучера: Третман за лице „Sculpt & Lift“ и луксузни производи за нега на кожа.

Рецепт за сјај: Популарниот тоник Watermelon Glow и нови корејски тонерски влошки.

ИНСТИТУТУМ: Трокомпонентен швајцарски луксузен сет за нега на кожа.

Супергуп!: Невидлив прајмер за сончање со SPF.

ДЕСУАР Спа: Подарочна картичка од 400 долари за третмани на лице и масажи.

Услуги

АртЛипо: Искуство со липосукција за контурирање на телото со д-р Томас Су. Дентал Артс во Беверли Хилс: Консултации за преобразување на насмевката и избелување на забите.

Д-р Константин Васјукевич: Постапка за подмладување на лицето во вредност од 25.000 долари во Њујорк.

Доверлив предбрачен договор: Персонализиран предбрачен договор составен од познатиот адвокат за разводи Џејмс Секстон.

Храна, пијалоци и закуски

Теа Форте: Луксузен асортиман за дегустација на чај.

Луксузни переци: Переци од темно чоколадо прелиени со јадливи златни кристали.

СкиниДип: Залакчиња од темно чоколадо, кокос и бадем.

ТруФру: Лиофилизирано сушено овошје обложено со бело и темно чоколадо.

Производи од канабис и THC

Бебо: Луксузен подарочен сет производи од канабис со додатоци.

Кан Социјал Тоници: Пакетчиња напивки од THC/CBD.

РИТАМ: Производи од канабис со висока јачина.

Сењорита THC Маргаритас: Безалкохолни пијалоци со вкус на THC и маргарита.

Мода, дом и начин на живот

Азиски багаж: Јапонски багаж инспириран од кабуки.

HUHA: Долна облека што го поддржува телото.

CBespoke: Услуги за внатрешен дизајн по нарачка за домот.

GROHE: Луксузна туш кабина со Aqua Booster технологија.

Технологија, книги и друго

Ballet: Позлатен паричник за криптовалути.

BENU: Наливно пенкало од серијата „Филмска ѕвезда“.

Русокосата, Ферарито и Кванот: ​​Мемоари на претприемачот Мич Гулд.

LIGHT MVMNT STUDIO: Доживејте портретна фотографија со мини дигитален фотоапарат.