Шпионски скандал ја стресе Словенија пред изборите

Само неколку дена пред Словенија да одржи национални избори, премиерот Роберт Голоб најави истрага за наводите дека израелска група шпиони за изнајмување водела тајна операција за влијание врз гласачите.

Медиумските извештаи во понеделник го поврзаа Јанез Јанша – лидер на опозицијата, конзервативната Словенечка демократска партија (СДС) – со она што тие го тврдат како кампања за клевета, спроведена со помош на израелската приватна разузнавачка фирма „Блек кјуб“ и насочена кон партијата на Голоб пред парламентарните избори на 22 март.

Ова следи по објавувањето на тајни снимки претходно во март на поранешен министер за правда, истакнат адвокат и лобист кои наводно се фалат со политички врски, влијание и тајно финансирање. Оние кои се појавуваат во снимките негираат дека сториле нешто лошо, велејќи дека снимката е селективно монтирана од лажни интервјуа за работа организирани од фиктивен инвестициски фонд.

Владата на Голоб повика на истрага во вторникот, а министерот за надворешни работи ја опиша наводната улога на странски актери како „напад врз демократијата“.

„Секретаријатот на Советот за национална безбедност ќе го разгледа извештајот на Словенечката агенција за разузнавање и безбедност за случајот ‘Блек кјуб’“, изјави Голоб за словенечката новинска агенција СТА.

Тој додаде дека наводната вмешаност на „Блек Кјуб“ во тајното снимање лажни деловни разговори со истакнати Словенци укажува на „најголемиот скандал во историјата на Словенија“ и „велепредавство“ на Јанша.

Портпаролот на разузнавачката агенција на Словенија изјави за „Еурактив“ дека наводната активност на приватна разузнавачка организација за време на тековната изборна кампања „може да претставува закана за националната безбедност“.

Шпион по наем

„Блек кјуб“, позната по ангажирањето поранешни оперативци на Мосад, претходно спровела тајни операции со тајни снимки и испланирани интервјуа во неколку европски земји – вклучувајќи ја и Белгија – за кои рече дека биле легални и имале за цел да разоткријат злоупотреба.

Високи претставници на компанијата добија условни затворски казни поради обиди за заплашување на Лаура Ковеши, тогашна романска обвинителка, а сега шеф на Канцеларијата на Европскиот јавен обвинител.

Останува нејасно дали „Блек кјуб“ е вклучена во случајот. Фирмата не одговори на барањата за коментар.

СДС во понеделник соопшти дека дури сега дознала за постоењето на „Блек кјуб“ и ги отфрли тврдењата дека Јанша ангажирал израелски оперативци.

Партијата дополнително се закани дека ќе ги тужи новинарите кои тврдат дека тој се сретнал со фирмата во седиштето на партијата во декември.

Во соопштението, партијата сепак ги пофали откритијата, велејќи дека ако „Блек кјуб“ навистина открила корупција „во незамисливи размери“, таа заслужува „споменик во центарот на Љубљана“.

Контроверзноста доаѓа во услови на зголемени тензии пред гласањето, при што снимките се широко споделувани на интернет и засилени од СДС, која на анкетите има околу 28 отсто, пред Движењето за слобода на Голоб со 23 проценти.