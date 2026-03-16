Шон Пен не дојде да го земе третиот Оскар

Холивуд – Шон Пен не се појави на доделувањето на Оскарите синоќа во театарот „Долби“ за да го прими својот трет Оскар за неговата споредна изведба во „Една битка по друга“, а тоа не помина без мала шега од човекот кој ќе му ја доделеше статуетката, Киран Калкин.

Пред да го отвори пликот, добитникот на минатогодишната награда за најдобар спореден глумец за „Вистинска болка“ во својот говор на телепромптер рече дека се надева дека победникот ќе добие спомен што ќе „трае цел живот“. Но, кога Пен беше откриен како победник, тој се отргна од сценариото.

„Шон Пен не можеше да биде тука вечерва… или не сакаше“, рече тој со насмевка. „Значи, јас ќе ја прифатам оваа награда во негово име.“

Во текот на изминатите триесет години, кампањите за награди станаа поагресивни од кога било, бидејќи номинираните за Оскар даваа месеци интервјуа за медиумите и се појавуваа на проекции на FYC и филмски фестивали за да ги промовираат своите изведби. Сепак, Пен се држеше многу подалеку од очите на јавноста во пресрет на овие Оскари, појавувајќи се на Златните глобуси во јануари, но отсуствуваше од наградите „Избор на критичарите“, БАФТА наградите и ручекот на номинираните за Оскари.

Сега, Пен се придружи на елитен клуб на актери кои освоиле три Оскари, придружувајќи им се на Ингрид Бергман, Мерил Стрип, Џек Николсон и Франсис Мекдорманд, меѓу другите. Сепак, тој е првиот што не се појави на Оскар за глума по Ентони Хопкинс на церемонијата во 2021 година, погоден од Ковид-19, кога ѕвездата на „Таткото“ одлучи да остане дома во Велика Британија.

Што се однесува само до категоријата за најдобар спореден глумец, Пен е првиот што не се појави од 1987 година, кога Мајкл Кејн не беше присутен за да го прими својот Оскар за „Хана и нејзините сестри“. Тој беше на снимањето на друг филм: „Вилици: Одмаздата“.

Што се однесува до номинираните кои беа во театарот Долби во Холивуд, некои гледачи на социјалните медиуми ја забележаа реакцијата на ѕвездата на „Грешници“ Делрој Линдо, кој остана замрзнат на своето место додека се читаше името на Пен. Но, обожавателите на „Грешници“ сепак му ги дадоа цвеќињата на Делта Слим.

Претходните победи на Пен на Оскарите беа во категоријата за главен актер, освојувајќи ја својата прва во 2004 година за „Мистична река“, а втората во 2009 година за „Милк“. Тој исто така доби номинации за неговите изведби во „Dead Man Walking“, „Sweet and Lowdown“ и „I Am Sam“.