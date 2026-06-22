Шербеџија му гостува на новиот албум на Иван Кукиќ во издание на „Кроација рекордс“

22/06/2026 10:01

Македонскиот кантавтор, мултиинструменталист и продуцент Иван Кукиќ го објави новиот албум „Začarani krug“, издание кое носи единаесет авторски песни и го продолжува неговиот препознатлив музички пат на кој спојува различни жанровски влијанија и врвно музичко мајсторство.

По албумот „Sunday vibes“, објавен во 2023 година за Croatia Records, Кукиќ, и овој пат под закрилата на најголемата дискографска куќа во регионот, се претставува со ново студиско издание на кое повторно го потврдува својот талент како композитор, аранжер, инструменталист и продуцент. Како автор и продуцент на албумот, Кукиќ собра врвна екипа музичари кои со своите изведби дополнително го збогатија звукот на ова издание.

Покрај Иван Кукиќ, кој на албумот свири бас-гитара и акустична гитара и ги изведува вокалните делници, на албумот учествуваат Зоран Трендов на гитара, Влатко Сапламаев на клавијатури, Марјан Стоилов на тапани, Стојан Иванов на перкусии, Слободан Кржев на ритам-гитара и саксофонистот Кирил Кузманов.

Посебна вредност на албумот му даваат и гостинските музичари. Кирил Кузманов гостува на песната „Одам“, Васко Тодоров на композицијата „Без компас“, додека во песната „Молитва за љубав“ се појавува легендарниот актер и поет Раде Шербеџија.

Албумот е мастериран од Борис Шурлан во Midnight Studio, насловната фотографија е дело на Георги Кончалиев, додека за ликовното обликување е заслужен Оскар Пигац.

Иван Кукиќ со музичко творештво се занимава од најрана младост, а веќе долг низ години дејствува и како басист во составот Влатко Стефановски Трио. Покрај настапите со Влатко Стефановски, успешно го развива и сопствениот авторски пат низ музика која ги спојува рокот, џезот, world music и современиот кантавторски израз.

Албумот „Začarani krug“ е достапен како CD издание и може да се купи онлајн.

Поврзани содржини

Љутков се журкаше во ритамот на Black Coffee во Скопје (фото)
Ен Хатавеј (43) е бремена со третото дете
Почина Џејмс Бароус, легендарниот режисер на култни комедии
Спрингстин, Леџенд, Хадсон, Агилера…Музиката го украде вниманието на приемот кај Барак Обама 
Курт Расел ја освои ТВ наградата во Монте Карло
Зошто здолништето на Мишел Обама е нејзината најлична модна изјава досега
„94 години. 96 музичари. 7 сесии на снимање во тек на 6 месеци. И велат дека се пензионирал
По Скопје, Александра Радовиќ ветува вечер за паметење и на Антички во Охрид

Најчитани