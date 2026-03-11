Шефот на Пентагон потрошил милијарди долари на јастози, шницли, мебел, клавир…

Министерството за одбрана на Соединетите Американски Држави потроши повеќе пари минатиот септември отколку во која било година од 2008 година, но голем дел од таа сума не отиде на она што може да се смета за критична воена потрошувачка.

Според анализата на организацијата Open the Books, само во септември, последниот месец од фискалната 2025 година, Пентагон потрошил дури 93 милијарди долари. Парите брзо биле потрошени за да се искористи целиот буџет одобрен од Конгресот.

Во американскиот систем постои силен поттик за такво однесување: ако владините агенции не ги потрошат сите доделени пари до крајот на фискалната година, тие ја губат таа сума и може да добијат помал буџет следната година. Сепак, листата на Пентагон на луксузни набавки предизвика многу критики.

Јастози, шницли, пијано, мебел…

Меѓу одобрените трошоци додека секретарот за одбрана Пит Хегсет беше концертно пијано на Steinway & Sons од 98.329 долари за резиденцијата на началникот на Генералштабот на воздухопловните сили. Покрај тоа, 5,3 милиони долари беа издвоени за уредите на Apple, вклучувајќи ги и новите модели на iPad.

Значителни средства се потрошени и за луксузна храна. Така, Пентагон платил околу 2 милиони долари за кралскиот рак на Алјаска и 6,9 милиони долари за опашките од јастог. Јастогот, според извештајот, е особено популарен во Пентагон – повеќе од 7,4 милиони долари се потрошени на производот само во март, мај, јуни и октомври.

Меѓу другите трошоци за храна, има 15,1 милион долари за рибеј шницли, 124 илјади долари за машини за сладолед и 139.224 долари за вкупно 272 нарачки крофни.

Во исто време, само неколку недели подоцна, милиони Американци ја загубија својата подобност за помош на SNAP за време на најдолгото исклучување на федералната влада во американската историја. Дополнително, многумина би можеле да ја изгубат својата подобност за таа помош поради построгите работни услови и административните барања што ги поддржаа републиканците.

Дефицитите и трошоците за одбрана постојано растат

Еден од најголемите работи беше купувањето мебел. За опремување на просторот Пентагон издвоил вкупно 225 милиони долари. Таа сума вклучува 12.000 долари за штандови за корпи за овошје и повеќе од 60.000 долари за фотелји Херман Милер. Според анализите, Министерството за одбрана во 2025 година потрошило повеќе за мебел отколку во која било година во последната деценија.

Само за грантови и договори Министерството во последните пет дена од септември потрошило 50,1 милијарди долари. За споредба, само девет земји во светот трошат исто толку или повеќе годишно на целиот свој одбранбен буџет. Таа сума го надминува и комбинираниот воен буџет на Канада и Мексико.

Соединетите држави ја завршија 2025 година со буџетски дефицит од 1,8 трилиони долари. Критичарите сметаат дека ваквото трошење покажува дека администрацијата на претседателот Доналд Трамп не пристапила сериозно кон намалувањето на непотребните државни трошоци, иако тоа е едно од клучните ветувања во неговите кампањи уште од 2015 година.