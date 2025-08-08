Шефот на „Епл“ му подари на Трамп 24-каратна златна плочка, погледнете го видеото

Извршниот директор на „Епл“, Тим Кук, ја посети Белата куќа завчера, каде што се сретна со американскиот претседател Доналд Трамп и му подари специјално направен подарок кој изгледаше дека е прилагоден на вкусот на претседателот.

Кук и Трамп во таа пригода објавија дека „Епл“ ќе инвестира нови 100 милијарди долари (околу 91 милијарда евра) во Соединетите Држави, покрај 500 милијарди долари (околу 454 милијарди евра) претходно најавени инвестиции. На овој начин, технолошкиот гигант се обидува да ги заштити своите производи од високите царини што ги воведе Трамп и планира да ги прошири своите производствени капацитети во САД.

Кук, видливо возбуден, ја отвори кутијата на „Епл“, за која рече дека е направена во Калифорнија, извади тркалезна плоча со исечок во форма на логото на „Епл“ направен од стакло од Кентаки и додаде дека дизајнот е дизајниран од поранешен каплар на американскиот морнарички корпус, кој сега работи во „Епл“. Плочата е поставена на основа од 24-каратно злато, за која Кук рече дека е направена во Јута.

Tim Cook: It is engraved for President Trump. It is a unique unit of one. And the base comes from Utah, and is 24 karat gold. pic.twitter.com/tr6icHshJU — Acyn (@Acyn) August 6, 2025

Дел од долгогодишната политика на Трамп „Америка на прво место“ е да се охрабри повеќе производи да се произведуваат во САД.

Иако Трамп во минатото добивал подароци како што е Тесла Сајбертрак со негова слика или врамена копија од германскиот извод од матичната книга на родените на неговиот дедо, подарокот на Кук погоди две работи одеднаш – склоноста на претседателот кон домашното производство и неговата склоност кон златни детали.