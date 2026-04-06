Шеф на српско разузнавање изјави дека Украина не е вмешана во експлозивот кај гасоводот

Висок воен функционер на Србија изјави дека Украина не стои зад инцидентот со експлозиви во близина на гасовод со Унгарија, во знак на прекор до унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој силно имплицираше дека Киев е вмешан.

Српскиот претседател Александар Вучиќ, близок сојузник на Орбан, изјави во неделата дека властите пронашле „експлозивен материјал со разорна моќ“ во близина на гасовод што транспортира руски гас од земјата до нејзиниот сосед Унгарија, една недела пред општите избори во Унгарија на 12 април.

Орбан изјави во неделата, по свикувањето на итен состанок на Националниот совет за одбрана, дека српските власти откриле „саботажна операција“ во Војводина, Србија, и навидум ја поврза со Украина, која, според него, „со години работела на исклучување на Европа од руската енергија“ и претставува „директна закана за Унгарија“, иако формално не го обвини Киев.

Но, Ѓуро Јованиќ, директор на белградската контраразузнавачка агенција за воена безбедност (ВБА), изјави во неделата вечерта дека „не е вистина дека Украинците се обиделе да го организираат“ заговорот, кој вклучувал „експлозиви специјално спакувани, херметички затворени, капачиња за детонатори“.

„Производителот на експлозивот не значи дека тој е и оној што го нарачал или извршил“, рече тој, додавајќи: „Ознаките на експлозивот покажуваат дека е произведен во САД“.

Тврдењата на Орбан за саботажа беа дочекани со скептицизам и од неговиот главен противник на гласањето во недела, Петер Маѓар, кој се обидува да го собори прорускиот премиер.

Маѓар рече дека Орбан, кој ја направи енергетската безбедност на Унгарија и горчливиот спор на Будимпешта со Киев камен-темелник на неговата кампања, потенцијално спроведувал операција со лажно знаме со „помош на српски и руски [актери], поради падот на поддршката на Фидес“, неговата партија.

„Доколку Виктор Орбан и неговата пропаганда ја користат оваа провокација за цели на кампањата, тоа ќе биде отворено признание дека ова е однапред планирана операција со лажно знаме“, додаде Маѓар.

Портпаролот на украинското Министерство за надворешни работи „категорично“ негираше каква било одговорност и ги критикуваше обидите за „лажно поврзување на Украина“, додавајќи дека наводниот заговор „најверојатно е руска операција со лажно знаме“ пред изборите.