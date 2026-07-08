Сериозна ескалација: Америка силно го нападна Иран, пристигна жестока одмазда

Американската војска соопшти дека завршила серија напади во Иран во кои биле погодени повеќе од 80 цели, велејќи дека тоа било директен одговор на најновите напади на Иран врз трговски бродови во Ормускиот Теснец.

Според Централната команда на САД, целите биле системи за воздушна одбрана, опрема за команда и контрола, радарски локации по должината на брегот, противбродски ракети и повеќе од 60 помали бродови на Иранската револуционерна гарда.

Американската војска вели дека операцијата имала за цел да ја намали способноста на Иран да продолжи со нападите врз меѓународната трговија што минува низ меѓународниот трговски коридор.

Just in: The IRGC, in response to American actions, has struck 85 critical U.S. targets, in: · Bandar Salman (a key port facility)

· U.S. Fifth Fleet Naval Base in Bahrain

· Al-Salem Air Base in Kuwait pic.twitter.com/SFfaSeeC2o — Nahid (@NahidPoureisa) July 8, 2026

Во соопштението се опишани нападите како „итен одговор“ на најновите ирански напади врз комерцијални бродови во Ормускиот Теснец.

Централната команда на САД додаде дека нејзините сили се уште се распоредени и подготвени за понатамошни дејствија. Според соопштението: „Силите на ЦЕНТКОМ остануваат распоредени и подготвени да го повикаат Иран на одговорност кога договорот е прекршен или не е во согласност со него“.

Иранците тврдат дека погодиле 85 американски воени цели во Бахреин и Кувајт, собориле уште еден дрон MQ-9

Иранскиот корпус на Исламската револуционерна гарда (IRGC) соопшти дека погодил десетици американски воени објекти во Бахреин и Кувајт преку ноќ како одговор на американските напади.

🚨🇧🇭BREAKING: Air defenses are lighting up the night sky over Bahrain. -Footage reportedly shows active interception fire over the kingdom as the Iranian barrage arrives -Three ballistic missiles were reportedly launched at Bahrain from Iran’s Fars Province -Sirens are… https://t.co/N2tEA6rTcM pic.twitter.com/AmBXs1ALMS — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 8, 2026

Според соопштението објавено од државниот радиодифузер IRIB, нападите биле извршени заеднички од морнарицата и воздушно-космичките сили на IRGC. Во соопштението се наведува дека ова е првичен одговор на, како што е опишано, американската агресија.

IRGC тврди дека 85 клучни американски воени објекти во двете земји од Персискиот Залив биле погодени од ракети и беспилотни летала во операцијата. Во исто време, според истото тврдење, бил соборен и дрон MQ-9.

„Како првичен одговор на оваа агресија, морнарицата и воздухопловните сили на IRGC спроведоа заедничка операција со ракети и беспилотни летала, погодувајќи 85 клучни американски воени објекти во Бахреин и Кувајт“, се вели во соопштението на IRGC.

Од друга страна, американската војска наведува дека целта на операцијата била да се намали способноста на Иран да продолжи со нападите врз меѓународната трговија што минува низ меѓународниот трговски коридор.

Во соопштението нападите се опишани како „итен одговор“ на најновите ирански напади врз комерцијални бродови во Ормускиот Теснец.

Централната команда на САД додаде дека нејзините сили се уште се распоредени и подготвени за понатамошни дејствија. Според соопштението: „Силите на ЦЕНТКОМ остануваат распоредени и подготвени да го повикаат Иран на одговорност кога договорот е прекршен или не е во согласност со него“.

Шефот на НАТО, Марк Руте, ги поддржува новите американски напади врз Иран: „Апсолутно е неопходно, САД мора силно да реагираат“

Првиот човек на НАТО алијансата, Марк Руте, ги коментираше новите американски напади врз Иран и ја поддржа таквата одлука на Белата куќа.

За време на разговор со медиумите во Анкара на самитот на НАТО, Руте рече дека новите напади врз Иран се апсолутно неопходни.

„Кога имате прекин на огнот, а Иран во основа го крши прекинот на огнот, мислам дека е апсолутно клучно САД силно да реагираат“, им рече Руте на новинарите пред самитот на лидерите на НАТО во Анкара.

Покрај Иран, Руте се осврна и на новите закани на Трамп за воена интервенција во Гренланд.

На прашањето на новинар дали ги сфаќа сериозно заканите на Трамп или дали верува дека Трамп е посветен на тимот на НАТО, Руте одговори кратко.

„Тој е целосно посветен на тимот“, рече генералниот секретар на НАТО.

Врховната заедничка воена команда на Иран, Централниот штаб на „Хатам ал-Анбија“, соопшти дека иранските вооружени сили ќе одговорат жестоко откако ја обвинија американската војска за напад врз делови од јужен Иран, што го нарече очигледен чин на агресија, и предупреди дека Техеран нема да дозволи мешање на САД во управувањето со Ормускиот Теснец.

И холандскиот премиер ги поддржува американските напади врз Иран

По генералниот директор на НАТО Марк Руте, и холандскиот премиер Роб Јетен ги поддржа американските воздушни напади врз Иран. Јетен беше прашан за нападите на самитот на НАТО во Анкара.

„Важно е да покажете дека не прифаќате кршење на прекинот на огнот“, им рече Јетен на новинарите. „Во исто време, мора да се примени максимален дипломатски притисок за да се обезбеди продолжување на разговорите и наоѓање решение.“

Американскиот претседател Доналд Трамп сè уште официјално не ги коментирал нападите, но се очекува да одржи прес-конференција во Анкара подоцна во текот на денот.

Договорот меѓу Иран и САД е пред издишување

Во потег што може сериозно да го загрози договорот за прекин на огнот, Вашингтон вчера го отповика клучниот исклучок што му дозволи на Иран да продава нафта на меѓународниот пазар. По таа објава, цените на нафтата се зголемија за повеќе од три проценти.

Во исто време, американските претставници тврдат дека преговарачите сè уште работат со добра намера за да постигнат конечен договор со Иран. Но, контролата врз Ормутскиот теснец му дава на Техеран силен адут за преговарање бидејќи може сериозно да влијае на светските енергетски текови. Аналитичарите веруваат дека со напаѓање на трговски бродови, Иран сака да ја демонстрира токму оваа преговарачка моќ за време на разговорите со САД за траен мировен договор.

Според привремениот договор меѓу Вашингтон и Техеран, на 22 јуни, Министерството за финансии на САД издаде општа дозвола што овозможи извоз на иранска нафта и петрохемиски производи до 21 август. Одлуката од вторникот ја отповика таа дозвола и му даде на Иран рок до 17 јули да ги заврши постојните трансакции.

Иран: Американските напади грубо го прекршуваат меморандумот за разбирање

Иранското Министерство за надворешни работи остро ги осуди американските воени напади на иранска територија, велејќи дека тие ги направиле клучните делови од привремениот мировен договор меѓу двете земји неспроведливи.

Во соопштението објавено од иранските државни медиуми се вели дека американската војска таргетирала неколку центри за надзор и мониторинг долж јужниот брег на Иран.

„Овие агресивни напади, исто така, претставуваат грубо прекршување на Член 1 од Меморандумот за разбирање за крајот на војната, кој предвидува прекин на сите воени операции“, се вели во соопштението на министерството.

Меморандумот, потпишан од далечина на 17 јуни од американскиот претседател Доналд Трамп и иранскиот претседател Масуд Песекијан, предвидува 60-дневен период на преговори со цел постигнување конечен и траен мировен договор.

Иранското Министерство за надворешни работи, исто така, изјави дека одредени потези на Соединетите Американски Држави, вклучително и одлуката за одземање на привремената лиценца за продажба на иранска нафта, „ги направиле важните и фундаментални делови од меморандумот неспроведливи“.