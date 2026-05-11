Секој петти негувател во Германија е странец: Најмногу Сиријци

Секоја година, на Германија ѝ се потребни повеќе негуватели за стари и болни лица. Без имигранти, дефицитот би бил непоправлив, според бројките од федералната агенција за труд.

Денес, речиси секој петти негувател на работа во Германија е странски државјанин, објави Агенцијата во петокот, пред Денот на негувателите на 12 мај.

Патем, секторот за нега е еден од ретките во земјата што сè уште вработува работници. Новата работна сила речиси исклучиво доаѓа од странство.

„Привлекувањето квалификувана странска работна сила и проширувањето на домашниот потенцијал се неопходни за посилно згрижување“, рече Ванеса Ахује од одборот на директори на Агенцијата, пренесува dpa.

Во последната деценија, бројот на договорни работници во згрижување порасна за 22 проценти, на 1,76 милиони. Околу половина од овие негуватели работат со скратено работно време, со големо учество на жени од 81 процент.

Во меѓувреме, уделот на странци порасна на околу 20 проценти, во споредба со седум проценти пред 10 години. Само од Сирија во Германија пристигнаа 9.300 лица кои се грижат за други.

И покрај зголемувањето, Германија страда од хроничен недостиг на квалификувани лица кои се грижат за други и медицински сестри, а прогнозите покажуваат дека тесното грло ќе трае долго време.