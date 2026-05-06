Се прошири лажна слика на Мелони во долна облека. Таа реагираше: „Многу ме разубавиле“

Италијанската премиерка Џорџа Мелони го критикуваше ширењето на длабоки лажни слики генерирани од вештачка интелигенција, вклучително и една на која таа е во долна облека, откако беа широко споделени на интернет.

„Во последните денови, циркулираа неколку лажни слики од мене, генерирани со помош на вештачка интелигенција, кои некои од моите жестоки противници ги претставија како вистински. Морам да признаам дека оној кој ги создал… дури и доста го разубавил мојот изглед. Но, фактот останува дека, за да нападнат и шират лаги, луѓето сега се подготвени да користат апсолутно сè“, напиша Мелони на Фејсбук.

Во својата објава, Мелони сподели слика генерирана од вештачка интелигенција на која наводно носи долна облека и седи на кревет – измислица што стана вирална и предизвика бран осуди од корисниците кои веруваа дека е вистинска.

„За премиер да се претстави во таква состојба е навистина срамно. Недостојно за институционалната функција што ја извршува. Таа воопшто нема срам“, напиша еден корисник.

Во својата изјава, Мелони го осуди она што го опиша како форма на сајбер малтретирање, предупредувајќи дека сликите генерирани од вештачка интелигенција се сè поопасна алатка што може да ги измами и да им наштети на поединците.

„Проблемот оди подалеку од мене“, додаде таа. „Дипфејковите се опасна алатка бидејќи можат да измамат, манипулираат и таргетираат секого. Јас можам да се одбранам. Многу други не можат. Затоа секогаш треба да важи едно правило: проверете пред да поверувате и размислете пред да споделите. Бидејќи денес ми се случува мене, утре може да му се случи на секого“.

Борбата против ризиците што ги претставуваат вештачката интелигенција и дипфејковите стана централен дел од агендата на крајно десничарската влада на Мелони.

Минатиот септември, Италија стана првата земја од ЕУ што донесе сеопфатен закон со кој се регулира употребата на вештачка интелигенција, воведувајќи затворски казни за оние што ја користат технологијата за да предизвикаат штета, вклучително и создавање дипфејкови.

Владата на Мелони рече дека законодавството, усогласено со значајниот Закон за вештачка интелигенција на ЕУ, е одлучувачки чекор во обликувањето на начинот на кој се развива и користи вештачката интелигенција во земјата.

Законот следеше по скандалот со порнографска веб-страница што објави фалсификувани слики од истакнати италијански жени, вклучувајќи ги Мелони и лидерката на опозицијата Ели Шлајн, што предизвика бес во Италија.

Сликите, преземени од социјалните медиуми или јавни појавувања и изменети со вулгарни, сексистички натписи, беа споделени на платформата со повеќе од 700.000 претплатници. Многу од нив прикажуваа жени политичарки од различни партии, манипулирани за да се истакнат делови од телото или да имплицираат сексуализирани пози.

Италијанската полиција нареди затворање на страницата, додека обвинителите во Рим започнаа истрага за наводни кривични дела, вклучувајќи нелегална дистрибуција на сексуално експлицитна содржина (т.н. порнографија за одмазда), клевета и изнуда.