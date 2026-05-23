Се прават законски измени за изградба на дата центри

23/05/2026 17:01
Александар Николоски (Фото: Б. Грданоски)

Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски вели дека во завршна фаза се измените на Законот за урбанистичко планирање и Законот за градење со кои што ќе се овозможи изградба на Дата центри во земјава што ќе значи нови инвестиции, нови работни места и раст на БДП.

– Со развој на вештачката интелегенција и целосната револуција што му се случува на светот во насока на вештачка интелегенција, Дата центрите стануваат нивна неопходност и поддршка. Македонија тука треба да води паметна политика и да привлече инвеститори кои ќе инвестираат во големи Дата центри. За да го овозможиме тоа потребни се законски измени за урбанизирање вакви центри и начин на нивна градба. Планираме да се направи тоа централизирано и во рамки на Владата да се води целиот процес со цел кога ќе доаѓаат потенцијалните инвеститори да имаат веќе спремни локации и проекти на кои ќе можат да инвестираат. Тоа ќе значи стотици милиони евра за Македонија нови вработувања и раст на БДП. За таа цел правиме измени во Законот за урбанистичко планирање и Законот за градење кои се во финална фаза со кои што овозможуваме Дата центри да се градат во Македонија на организиранначин и тоа да значи нови инвестиции, нови работни места и раст на БДП и да ги следиме светските трендови во развојот на вештачката интелегенција, појаснува вицепремиерот Николоски.

Поврзани содржини

Ќе платиме 20 милиони евра повеќе за камати: Филипче го критикува новото задолжување на Владата
Велика Британија предложи единствен пазар за стоки со ЕУ, Брисел ја одби идејата
Пет најчудни работи за иницијалната јавна понуда (ИПО) на „Спејс икс“
Едно од поголемите финансиски друштва остана без дозвола за работа, граѓани биле доведени во ризик
ЕУ и Мексико потпишаа нов трговски договор за намалување на царините
Во март просечната нето-плата 48.433 денари
УЈП: Преземањето на екстензии за е-Фактура да се врши исклучиво од веб – страницата
Зошто „Рајанер“ бара 20 евра од Скопје, а од другите аеродроми не?

Најчитани