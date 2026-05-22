УЈП: Преземањето на екстензии за е-Фактура да се врши исклучиво од веб – страницата

Управата за јавни приходи ги известува компаниите кои во моментов тестираат и оние кои се вклучуваат во тестирање на системот „е-Фактура“, да се информираат и раководат исклучиво од она што е објавено на веб страницата на проектот е-фактура https://efakturawiki.ujp.gov.mk/mk-mk/eFaktura-WebAPP, своите прашања и сугестии да ги поставуваат на адресата [email protected] или до даночните агенти со кои воспоставиле контакт.

– Дополнително, Управата за јавни приходи известува дека на Chrome web store се имаат појавено веб екстензии за наводна поддршка на процесот на електронското потпишување на електронската фактура на УЈП (проект кој е фаза на тестирање). Управата за јавни приходи укажува дека овие веб екстензии на Chrome web store не се развиени од изведувачот на оригиналната екстензија на проектот е-Фактура и во таа насока напоменуваме преземањето на соодветните екстензии за е-Фактура да се врши исклучиво од веб страницата https://efakturawiki.ujp.gov.mk/mk-mk/browser-extension – се вели во соопштението од УЈП.