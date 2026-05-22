Каде во Европа ултрабогатите заработуваат најмногу?

Уделот од приходот што оди кај најбогатите 0,1 процент од Европејците значително варира од земја до земја, почнувајќи од над шест проценти во некои до европски просек од 4,5 проценти. Експертите ги посочуваат даночните системи и нееднаквоста во платите како клучни фактори зад разликите, објавува Euronews Business.

Податоците од Светската база на податоци за нееднаквост покажуваат дека уделот во приходот на оваа ултрабогата група, која сочинува околу еден на секои 1.000 луѓе, се движи од 1,6 проценти во Холандија до дури 10,2 проценти во Грузија. Анализата опфаќа 35 земји, вклучувајќи ги членки на ЕУ, земјите кандидати, членки на ЕФТА и Обединетото Кралство.

Податоците се однесуваат на 2024 година, или последната достапна година по 2020 година, а приходот се мери пред даноци и социјални придонеси. Исклучок е Италија, за која најновите податоци се од 2015 година.

Меѓу земјите-членки на ЕУ, Естонија има најголем удел со 8,3 проценти, по што следуваат Бугарија со 7,5 проценти и Полска со 7 проценти. Две земји-кандидатки за ЕУ ​​се исто така високо на листата: Србија со 6,9 проценти и Турција со 6,1 процент. Данска со 5,8 проценти и Романија со 5,1 процент се исто така над границата од пет проценти.

Со исклучок на Италија, четирите најголеми европски економии се многу блиски: уделот на најбогатите во Шпанија е 5 проценти, додека во Германија, Обединетото Кралство и Франција е 4,9 проценти. Ирска со 4,8 проценти е малку над европскиот просек од 4,5 проценти.

На дното на листата се неколку земји со многу слични проценти. Холандија има најнизок удел од 1,6 проценти, по што следат Кипар (2,2%), Црна Гора (2,3%), Словенија (2,3%), Белгија (2,3%), Албанија (2,4%) и Латвија (2,4%), сите со удел под 2,5 проценти.

Најновите податоци за Италија во базата на податоци на WID се 2 проценти, но датираат од 2015 година и можеби не се директно споредливи со другите. Студија објавена од Гузарди и Морели во WID наведува бројка од 3,3 проценти за 2021 година. Уделот во доходот на најбогатите се движи помеѓу 3,5 и 4,5 проценти во Грција (4,5%), Швајцарија (4,3%), Чешка (4,2%), Шведска (3,7%), Финска (3,5%) и Норвешка (3,5%).

Зошто има толку многу разлики?

д-р Павел Буковски од Универзитетскиот колеџ во Лондон вели дека политиките и институциите играат клучна улога. „Земјите се разликуваат по нивото на прераспределба, односно по степенот до кој приходот се прераспределува преку даноци и социјални политики“, изјави тој за Euronews Business.

„Во овој поглед, Централна и Источна Европа имаат прилично ниско ниво на прераспределба. На пример, даночниот систем во Полска е регресивен, што значи дека богатите плаќаат релативно помалку од сиромашните.“ Тој, исто така, забележа дека многу социјални политики се дизајнирани на начин што не мора нужно да придонесе за еднаквост на приходите.

Д-р Салваторе Морели од Универзитетот во Рим Тре забележува дека повисоките удели на најбогатите во некои земји делумно може да одразуваат реална повисока концентрација на плати, деловни приходи и богатство, што потоа генерира капитален приход, особено по економските транзиции од 1990-тите. Сепак, тој додава дека овие разлики може да одразуваат и разлики во пензиските системи, правилата за известување за даноци, сивата економија и степенот до кој капиталниот приход се евидентира во официјалните податоци.

Улогата на платите и колективното договарање

„Истражувањата покажуваат дека земјите со помали разлики во платите, посилни институции за колективно договарање, пониска невработеност и поразвиени системи за социјално осигурување имаат тенденција да имаат помали разлики во приходите меѓу најбогатите и остатокот од населението пред даноци“, изјави Морели за Euronews Business.

„Ова може да помогне да се објасни зошто скандинавските и некои западноевропски земји често бележат пониски удели во приходите за најбогатите отколку многу посттранзициски економии.“

Дали уделот во приходите на најбогатите се зголемува?

Историски гледано, во 1940 година, најбогатите 0,1 процент од Европејците имале удел од 6,43 проценти од вкупниот приход. Оваа бројка постојано опаѓала до почетокот на 1980-тите, кога паднала на околу 2,7 проценти.

Потоа повторно почнала да расте, приближувајќи се до 5 проценти во 2007 година, пред финансиската криза повторно да го намали. Од околу 2010 година, уделот останал релативно стабилен, достигнувајќи 4,54 проценти во 2024 година.