ЕУ и Мексико потпишаа нов трговски договор за намалување на царините

23/05/2026 09:08

Мексико и Европската Унија потпишаа ревидиран трговски договор кој предвидува намалување на заемните царински тарифи, со цел двете страни да ги диверзифицираат своите економии и да ги заобиколат агресивните протекционистички мерки на американскиот претседател Доналд Трамп, јавуваат светските новински агенции.

Преговорите за обновување на претходниот договор започнаа уште во мај 2016 година, но начелниот договор за трговските аспекти постигнат во 2018 година никогаш не беше ратификуван.

Потпишувањето на новиот договор се одржа на официјална церемонија во мексиканскиот главен град, во присуство на мексиканската претседателка Клаудија Шинбаум и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, во рамките на Осмиот самит Мексико – ЕУ.

Поврзани содржини

Во март просечната нето-плата 48.433 денари
УЈП: Преземањето на екстензии за е-Фактура да се врши исклучиво од веб – страницата
Зошто „Рајанер“ бара 20 евра од Скопје, а од другите аеродроми не?
Дарија Боризовска и Сара Милковска од СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“ од Скопје меѓу финалистите на Европскиот квиз за пари 2026
Каде во Европа ултрабогатите заработуваат најмногу?
Вицегувернерката Митреска на БИС: Силен банкарски сектор, но и натаму се потребни претпазливи политики
КЗК : Констатирани неправилности кај неколку откупни центри кои вршат откуп на овошје и зеленчук
Кевин Ворш ја презема функцијата претседател на Федералните резерви на САД

Најчитани