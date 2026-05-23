ЕУ и Мексико потпишаа нов трговски договор за намалување на царините

Мексико и Европската Унија потпишаа ревидиран трговски договор кој предвидува намалување на заемните царински тарифи, со цел двете страни да ги диверзифицираат своите економии и да ги заобиколат агресивните протекционистички мерки на американскиот претседател Доналд Трамп, јавуваат светските новински агенции.

Преговорите за обновување на претходниот договор започнаа уште во мај 2016 година, но начелниот договор за трговските аспекти постигнат во 2018 година никогаш не беше ратификуван.

Потпишувањето на новиот договор се одржа на официјална церемонија во мексиканскиот главен град, во присуство на мексиканската претседателка Клаудија Шинбаум и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, во рамките на Осмиот самит Мексико – ЕУ.