Пет најчудни работи за иницијалната јавна понуда (ИПО) на „Спејс икс“

Ако одите на долг викенд и копнеете по добро читање на плажа, размислете за овој возбудлив наслов: Образец S-1 Изјава за регистрација според Законот за хартии од вредност од 1933 година: Space Exploration Technologies Corp.

Исто така познат како проспект за IPO на SpaceX.

Иако ваквите поднесоци често се сувопарни, SpaceX S-1 открива клучни детали за финансиите и работењето на највредната приватна компанија, водена од најбогатиот човек во светот, пред она што веројатно ќе биде најголемата јавна котација на акции досега.

На повеќе од 270 страници, ја изложува мисијата на компанијата на Илон Маск за истражување на вселената, вештачката интелигенција, социјални медиуми. Целта на S-1 е да им ги даде на инвеститорите сите детали што им се потребни за деловниот модел на компанијата, вклучувајќи потенцијални фактори на ризик и ревидирани финансиски извештаи.

Еве некои од најлудите работи што може да се забележат.

„Месечината, Марс и пошироко“

Опсесијата на Маск со Марс е дел од мисијата на SpaceX уште од основањето на компанијата во 2002 година, и се чини дека е посветен како и секогаш. Зборот „Марс“ се појавува 63 пати во документот, вклучително и под делот „извршна компензација“. Накратко, одборот на SpaceX му додели на Маск награда од 1 милијарда ограничени акции под услов тој да ја води компанијата кон две пресвртници: пазарна капитализација од 7,5 билиони долари и „трајна човечка колонија на Марс со најмалку еден милион жители“.

Сега, можеби се прашувате: „Што е воопшто финансиски стимул за некој што веќе ефикасно има неограничени средства?“ И да, вашата претпоставка е исто толку добра како и нашата.

SpaceX не одговори на барањето за коментар, пишува Си-Ен-Ен.

Маск е практично без можност за отказ

Маск ќе биде извршен директор, главен директор за технологија на SpaceX и претседател на одборот. И се чини дека се потрудил да се осигури дека нема да мора да се справи со никакви одбивки од акционерите со кои се соочил во Тесла. Поднесокот покажува дека Маск го држи мнозинството акции со супер право на глас, познати како акции од класа Б.

Маск ќе може да „избира, отстранува или пополнува секое слободно место“ меѓу главните акционери во одборот и „да има моќ да го контролира исходот од прашањата што бараат одобрение од акционерите, вклучително и изборот на сите наши директори, и да го контролира нашето работење и работи“.

Маск контролира 85% од гласовите на акционерите, според поднесокот, што значи дека ќе мора да гласа за самоотпуштање.

Се сеќавате на Сајбертракс?

СпејсИкс потроши речиси 700 милиони долари за производи на Тесла „Мегапак“ помеѓу 2024 и 2025 година и дополнителни 131 милион долари за Сајбертракс, електричните пикапи со плочи што Тесла се мачеше да ги продаде.

Ваквите „трошења од поврзани страни“ не се невообичаени, но отсекогаш постоела малку мистерија околу продажбата на Cybertruck и колку од нив оделе во другите операции на Маск. Business Insider проценува дека купувањето од 131 милион долари би било еквивалентно на приближно 1.183 до 1.813 возила, или помеѓу 6% и 9% од сите продажби на Cybertruck минатата година.

Финансиите на SpaceX се малку хаотични

Компанијата изгуби речиси 5 милијарди долари минатата година, со приход од 18,7 милијарди долари. А загубите се зголемија за уште 4,3 милијарди долари во првите три месеци од оваа година.

Загубите во голема мера се должат на спојувањето на SpaceX со xAI на Маск, која троши милијарди за да ги изгради своите центри за податоци „Colossus“ во Тенеси.

Одделот за вештачка интелигенција минатата година изгуби 6,4 милијарди долари, а донесе 3,2 милијарди долари приходи. А нејзините капитални расходи од 12,7 милијарди долари беа повеќе од три пати поголеми од оние на основниот оддел за ракети на SpaceX.

Патем, сето ова е огромен експеримент

Во делот од документот наречен „Нашите предизвици“, SpaceX во основа признава дека многу од неговите амбиции се, па, претерани. Во еден момент, компанијата вели дека има за цел да распореди „орбитални сателити за пресметување со вештачка интелигенција“ – во суштина, центри за податоци во вселената – „уште во 2028 година“.

Подоцна, се вели дека таа цел, заедно со плановите за „воспоставување лунарна економија, транспорт на луѓе и товар на Месечината и Марс и развој на системи за човечка аугментација“, ќе вклучува „недокажани“ технологии или „технологии што не постојат“.

Како такви, тие проекти „можеби нема да постигнат комерцијална одржливост“.

Сепак, на друго место во документот се наведува: „веруваме дека следната промена на парадигмата за човештвото е создавање на отпорна, постојано растечка цивилизација во вселената што води континуирана иновација низ нови граници“.