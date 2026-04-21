СДСМ: Груевски веќе има унгарски и српски пасош

21/04/2026 17:33

Последните информации доставени до СДСМ укажуваат дека Никола Груевски веќе поседува унгарски и српски пасош, се вели во соопштението од СДСМ.

Според опозициската партија, ако бегалецот од правдата добил српски и унгарски пасош јасно е дека зад ова стојат неговите политички сојузници и заштитници, Орбан и Вучиќ, политичките ментори на Мицкоски.

„Очигледно непостапувањето на владата на Мицкоски и упорното одбивање да прати ново барање за екстрадиција е намерно оставање простор на Никола Груевски и негова заштита. Додека други држави, како Полска на пример, постапуваат брзо, Мицкоски му купува време на Груевски“, се вели во соопштението од СДСМ.

Македонија исчезна од агендата на Марта Кос
Ни потерница, ни барање за екстрадиција: СДСМ тврди дека власта и натаму го штити Груевски
Владата на Мицкоски е прокси играч на Русија, обвинува ДУИ
Промоција на документарниот филм „Договор со историјата“ за Преспанскиот договор
Вицепремиерот Арбен Фетаи го нема, не доаѓа на владини седници
СДСМ со поголема самодоверба прослави 35 години од формирањето. Филипче: Кај власта е срамот
Груевски засега може да биде мирен во Будимпешта. За него нема меѓународна потерница од Интерпол
Сиљановска ќе бара „ново решение“ со Радев за спорот

