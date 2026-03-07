СДСМ го откажува традиционалниот марш за 8 Март, ќе се приклучи на протестот „Нема да не снема“

07/03/2026 14:31
Фото: Б. Грданоски

СДСМ го откажува традиционалниот марш за 8 Март што требаше да се одржи утре во Богданци и се приклучува на протестот „Нема да не снема“, соопшти денеска претседателот на партијата, Венко Филипче.

Како што истакна Филипче на прес-коференција, СДСМ утре ќе биде со граѓаните.

-И оваа година требаше да го одбележиме 8 Март, но трагичниот настан во Скопје, смртта на мајката и детето, длабоко не потресе. Ова не е индивидуална трагедија, туку уште еден доказ за системскиот проблем за насилство врз жените, за неадекватна ракција на институциите и за нивниот неупсех да се справат со овој проблем. Ќе бидеме како граѓани заедно со граѓаните за да кажеме дека е доста од мртви жени и деца поради нереагирање на институциите, истакна Филипче.

Тој потенцира дека СДСМ не е дел од организаторите на утрешниот протест, туку нејзините членови и симпатизери само се приклучуваат како граѓани. 

