Најмногу дожд наврна во Тетово и во Крушево

12/06/2026 08:51

Најмногу дожд во изминатото деноноќи наврна во Тетово и на Попова Шапка 16 литри на метар квадратен, 13 во Крушево, 12 во Берово, 11 во Куманово, а 10 во Штип, соопшти УХМР.

Времето денеска ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град. Ќе дува засилен, долж Повардарието повремено силен ветер од северeн правец (над 60 km/h). Максималната температура ќе биде во интервал од 20 до 27 степени.

Во Скопје, променливо облачно и посвежо, претпладне со услови за слаби врнежи од дожд. Ќе дува засилен, во делови од котлината повремено силен ветер од северен правец. Максималната температура ќе биде до 24 степени.

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