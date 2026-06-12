„Спејс икс“ излегува на берза со рекордна проценета вредност

„Спејс икс“ (SPACEX) соопшти дека акциите на компанијата на Елон Маск ќе се продаваат за најмалку 135 долари кога ќе излезе на берза во петок, во она што се очекува да биде највредната иницијална јавна понуда (IPO) во историјата. Проценката е иста како онаа на компанијата за истражување на вселената и вештачка интелигенција поставена пред една недела, проценувајќи ја на речиси 1,8 билиони долари, објавува Би-Би-Си.

„Спејс икс“ има за цел да собере 75 милијарди долари во својата првична јавна понуда (IPO). Доколку акциите се продадат по или над предложената цена, во зависност од понудата и побарувачката, основачот и извршен директор на „Спејс икс“, Елон Маск – веќе најбогатиот човек во светот – ќе стане првиот билионер во светот.

Доколку компанијата успее да достигне цена од 135 долари или повеќе по акција, таа веднаш ќе стане една од највредните компании во светот. Сепак, конечната одлука за тоа дали акциите навистина вредат толку многу ќе ја донесат самите инвеститори.

Интересот за стекнување удел во „Спејс икс“ се очекува да биде исклучително висок, како кај инвестициските фондови, така и кај поединците, честопати наречени „малопродажни инвеститори“.

Некои финансиски аналитичари веќе поставија целни цени на акциите над проценката на „Спејс икс“ од 135 долари. Меѓу нив е и глобалната брокерска куќа „Опенхајмер“, која во четврток објави дека очекува акцијата да достигне цена од 190 долари.

Конечната цена на акциите на компанијата се одредува со процес кој во суштина е аукција на отворен пазар. Откако ќе започне тргувањето, вредноста на акциите може да се зголеми или намали во зависност од тоа колку се достапни за продажба и колку побарувачка има за нив.

Котирањето на индексот Насдак (Nasdaq) ориентиран кон технологија од некои се смета за тест за други приватни компании чија вредност се приближува до билион долари, како што се „Антропик“ (Anthropic) и „Опен АИ“ (OpenAI). Двете компании неодамна објавија дека се подготвуваат да излезат на берза, што би можело да се случи уште оваа година.